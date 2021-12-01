هبوط المبيعات الخارجية لشركات السيارات الكورية إلى 450 ألف وحدة خلال نوفمبر

أظهرت بيانات أن مبيعات شركات تصنيع السيارات الكورية الخمس تراجعت بنسبة 15% في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وسط استمرار النقص العالمي في الرقائق وجائحة فيروس كورونا في التأثير على إنتاج السيارات ومبيعاتها، بحسب وكالة يونهاب.

وسجلت مبيعات شركات تصنيع السيارات الكورية الخمس ، وهي “هيونداي موتور” و”كيا” و”جنرال موتورز كوريا” و”رينو سامسونج موتورز” و”سانج يونج موتور” 573,758 سيارة في نوفمبر، انخفاضًا من 674,725 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي، وفقًا للبيانات.

تراجع مبيعات شركات تصنيع السيارات الكورية الخمس فى السوق المحلية 14%

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات شركات تصنيع السيارات الكورية الخمس فى السوق المحلية انخفضت بنسبة 14% لتصل إلى 123,136 وحدة في الشهر الماضي، مقارنة بـ143,591 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 15% لتصل إلى 450,622 وحدة، مقارنة بـ531,134 وحدة.

تراجع مبيعات “هيونداي” بنسبة 17% إلى 312,602 وحدة في نوفمبر

وتراجعت مبيعات “هيونداي” بنسبة 17% لتصل إلى 312,602 وحدة في نوفمبر، بـ377,193 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت مبيعات “كيا” بنسبة 13% لتصل إلى 222,232 وحدة، مقارنة بـ256,215 وحدة.

وقالت شركتا “هيونداي” و”كيا” إنهما ستواصلان هذا العام التركيز على الترويج لطرازاتهما الجديدة، بما فيها سيارة “أيونيك 5” الكروس أوفر الكهربائية بالكامل لشركة “هيونداي” وسيارة “EV6” الكهربائية بالكامل لشركة “كيا”.

وفي ظل نقص المعروض من الرقائق، قامت شركة هيونداي موتور بتعديل مبيعاتها المستهدفة إلى 4 ملايين سيارة لهذا العام من 4.16 ملايين سيارة أعلنت عنها في وقت سابق من هذا العام. وقد باعت الشركة 3.74 ملايين سيارة في العام الماضي.

وقالت شركة “كيا” إنها لن تكون قادرة على تحقيق هدف مبيعاتها لهذا العام البالغ 2.92 مليون وحدة بسبب نقص في قطع الغيار.

ومن جهة أخرى، ارتفعت مبيعات “رينو سامسونج موتورز” بأكثر من الضعف إلى 11,743 سيارة في الشهر الماضي من 867 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

هبوط مبيعات “جنرال موتورز كوريا” بنسبة 43%

وهبطت مبيعات “جنرال موتورز كوريا” بنسبة 43% لتصل إلى 12,274 سيارة في الشهر الماضي، كما انخفضت مبيعات “سانج يونج موتور” بنسبة 26% لتصل إلى 8,748 وحدة.

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، ارتفعت مبيعات الشركات الخمس مجتمعة بنسبة 4.1% لتصل إلى 6.54 مليون وحدة من 6.28 مليون وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت المبيعات المحلية للشركات الخمس بنسبة 12% لتصل إلى 1.3 مليون سيارة في الأشهر الـ 11 الأولى من 1.47 مليون سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما قفزت مبيعاتها الخارجية بنسبة 8.9% لتصل إلى 5.24 ملايين وحدة من 4.81 مليون وحدة.