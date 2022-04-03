أظهرت بيانات أن مبيعات شركات صناعة السيارات الكورية الخمس تراجعت بنسبة 10% في مارس، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وسط استمرار النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها، بحسب وكالة يونهاب.

إجمالي المبيعات يسجل 608,398 سيارة في مارس

وباعت شركات صناعة السيارات الكورية الخمس وهي “هيونداي موتور” و”كيا” و”جنرال موتورز كوريا” و”رينو كوريا موتورز” و”سانج يونج موتور” 608,398 سيارة في مارس، انخفاضًا من 676,476 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي، وفقًا للبيانات.

وأشارت البيانات إلى أن المبيعات المحلية للشركات الخمس انخفضت بنسبة 21% لتصل إلى 111,124 وحدة في الشهر الماضي، كما تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 7.1% لتصل إلى 497,274 وحدة، مقارنة بـ535,271 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي.

مبيعات “هيونداي موتور” تتراجع بنسبة 17%

وتراجعت مبيعات “هيونداي موتور” بنسبة 17% لتصل إلى 313,926 وحدة في مارس، بينما انخفضت مبيعات “كيا” بنسبة 0.9% لتصل إلى 259,646 وحدة.

وهبطت مبيعات “جنرال موتورز كوريا” بنسبة 16% لتصل إلى 24,821 سيارة في الشهر الماضي.

ومن جهة أخرى، ارتفعت مبيعات “رينو كوريا موتورز” بنسبة 21% لتصل إلى 10,409 سيارات في الشهر الماضي، كما قفزت مبيعات “سانج يونج موتور” بنسبة 21% لتصل إلى 8,596 وحدة.

تراجع مبيعات شركات تصنيع السيارات الكورية بنسبة 8.3% في يناير

وأظهرت بيانات قطاع صناعة السيارات أن مبيعات شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية الخمس تراجعت بنسبة 8.3% في شهر يناير، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وسط استمرار النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها.

وباعت شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية الخمس 562,484 سيارة في يناير، انخفاضًا من 613,657 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي، وفقًا للبيانات.

انخفاض المبيعات المحلية للشركات الخمس بنسبة 19.2%

وأشارت البيانات إلى أن المبيعات المحلية للشركات الخمس انخفضت بنسبة 19.2% لتصل إلى 93,900 وحدة في الشهر الماضي، كما تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 5.8% لتصل إلى 468,584 وحدة، مقارنة بـ497,387 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات “هيونداي” بنسبة 12.1% لتصل إلى 282,204 وحدات في يناير، بينما انخفضت مبيعات “كيا” بنسبة 5.7% لتصل إلى 212,819 وحدة.

ومن جهة أخرى، ارتفعت مبيعات “رينو سامسونج موتورز” بنسبة 116.4% إلى 13,314 سيارة في الشهر الماضي.

وهبطت مبيعات “جنرال موتورز كوريا” بنسبة 64.3% لتصل إلى 12,911 سيارة في الشهر الماضي، كما انخفضت مبيعات “سانغ يونغ موتور” بنسبة 12.4% لتصل إلى 7,600 وحدة.