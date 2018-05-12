هبوط المؤشرات والأجانب يتجهون للبيع بالبورصة فى أسبوع

الخدمات المالية أنشط القطاعات.. وأوراسكوم للإتصالات تتصدر الشركات 700 مليون جنيه انخفاضاً فى التداولات.. ويونيفرت أنشط شركات "النيل" مصطفى طلعتانخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع المنقضى مدفوعة بضغط بيعى للمستثمرين الأجانب على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية باس



الخدمات المالية أنشط القطاعات.. وأوراسكوم للإتصالات تتصدر الشركات

700 مليون جنيه انخفاضاً فى التداولات.. ويونيفرت أنشط شركات “النيل”



مصطفى طلعت

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع المنقضى مدفوعة بضغط بيعى للمستثمرين الأجانب على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية باستثناء البنوك.

وكشف تقرير صادر عن البورصة، حصلت “المال”على نسخة منه، انخفاض المؤشر الرئيسى “Egx30” بنسبة 3.8 % ليصل إلى 17155 نقطة، كلك هبط مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.86% إلى 854 نقطة.

وتصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك القطاعات النشطة من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 411.1 مليون ورقة مالية، بينما جاء قطاع البنوك فى المركز الأخير بتداول 9 ملايين ورقة مالية.

وتراجعت التداولات بقيمة 700 مليون جنيه لتسجل 7.5 مليار جنيه، وحقق المستثمرون الأجانب صافى بيع بقيمة 344.89 مليون جنيه، والعرب سجلوا مشتريات بنحو 340.22 مليون.

وعلى صعيد بورصة النيل، فسجلت تداولات بقيمة 3.5 مليون جنيه، وتصدرت شركة يونيفرت للصناعات الغذائية أنشط شركاتها بقيمة تداول 1.16 مليون جنيه، بينما جاءت شركة مصر انتركونتننتال للجرانيت فى المركز الأخير.

وحلت شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 242.9 مليون ورقة مالية، وتزيلت القائمة شركة إعمار مصر للتنمية بتداول 21.7 مليون ورقة.

وأكد سامح غريب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية أن المؤشر الرئييسى يمر حاليا بحركة تصحيحية بعد وصوله لمستوى تاريخى جديد عند 18414 نقطة الاسبوع أنه ظهور الضغوط البيعية دفعته لتجاوز مستوى الدعم المهم عند 17500 نقطة لأسفل، لتتحول النظرة إلى سلبية.

وتوقع “غريب” محاولة المؤشر التماسك بالقرب من مستوى 17500 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الحالى، ليتحرك بين الدعم 16750 نقطة، والمقاومة عند 17600 و 17900 نقطة.

وفى سياق متصل، توقع سعيد الفقى مدير فرع بشركة “اصول” لتداول الأوراق المالية أن تنتهى الموجة التصحيحية للبورصة والثبات أعلى مستوى 17300 نقطة هذا الأسبوع، أما بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فيتحرك نحو منطقة الدعم 850 إلى 860 نقطة.