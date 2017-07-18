هبوط العملة السودانية إلى 21.5 جنيه للدولار فى السوق السوداء

خالد بدر الدينأكد متعاملون، اليوم الثلاثاء، أن الجنيه السوداني تراجع أمام الدولار في السوق السوداء إلى 21.5 جنيه للدولار، مقارنة بحوالى 19 جنيهًا، الأسبوع الماضي، ليواصل نزوله الذي بدأ حين أجلت الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا طال انتظاره بخصوص رفع عقوبات عن السودان.ذكرت وكالة رويترز أن المشاكل

خالد بدر الدين

أكد متعاملون، اليوم الثلاثاء، أن الجنيه السوداني تراجع أمام الدولار في السوق السوداء إلى 21.5 جنيه للدولار، مقارنة بحوالى 19 جنيهًا، الأسبوع الماضي، ليواصل نزوله الذي بدأ حين أجلت الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا طال انتظاره بخصوص رفع عقوبات عن السودان.

ذكرت وكالة رويترز أن المشاكل الاقتصادية التي يواجهها السودان تتفاقم منذ انفصال الجنوب في 2011 ومعه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية والدخل الحكومي، وأن البنك المركزي السوداني يحافظ على السعر الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه للدولار.

ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضى عقوبات فرضتها قبل 20 عامًا لمدة ستة شهور بما في ذلك تعليق حظر تجاري وإلغاء تجميد أصول ورفع عقوبات مالية أثرت سلبًا على اقتصاد السودان لكنها قالت إنه يجب على السودان أن يحرز تقدمًا في قضايا رئيسية، من بينها الصراعات الداخلية قبل أن ترفع عنه العقوبات بشكل دائم.

ومددت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي فترة المراجعة ثلاثة أشهر، وعزت ذلك إلى مخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان.

وقال متعاملون في العملة إن القرار تسبَّب في هبوط الجنيه مع الإقبال على شراء الدولارات وسط استمرار نقص العملة الأجنبية، وبعد القرار الأمريكي كان هناك إقبال كبير على شراء الدولارات بأي سعر، وهناك اندفاع شديد لشراء الدولارات وشح شديد له في السوق، ومن المتوقع زيادة جديدة في سعر الجنيه؛ لأن الحكومة لا تملك أي أموال كي تضخها في البنوك.