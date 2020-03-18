هبوط العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 5% في تداولات الأربعاء

تراجع مؤشر "ستوكس 50" الأوروبي بنسبة 4.6% بنفس المستويات التي سُجلت في العام 2012

هبطت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 5% في تداولات اليوم الأربعاء فيما تزداد المخاوف إزاء التفشي السريع جدا لفيروس كورونا المستجد المعروف اصطلاحيا بـ كوفيد-19، وانعكاس ذلك على إجراءات التحفيز الأمريكية الرامية إلى دعم الشركات واحتواء الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الوباء القاتل، يحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

وتراجع مؤشر “ستوكس 50” ضمن الأسهم الأوروبية بنسبة 4.6%، بنفس المستويات التي سُجلت في العام 2012، وانخفض للمرة التاسعة في 10 أيام.

وهبطت العقود الآجلة لمؤشر “داكس” الألماني بنسبة 4.5%، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشري “كاك” الفرنسي و”الفاينانشيال تايمز 100″ البريطاني بنسبة 4.5% و 4.6% على الترتيب.

وانخفضت الحالة المعنوية للمستثمرين إلى الحضيض خلال الشهر الماضي، فيما فرضت بعض الدول في الاتحاد لأوروبي غلقا وطنيا كاملا لوقف تفشي “كوفيد-19” الذي ظهر للمرة الأولى في الصين قبل أن ينتشر في السواد الأعظم من دول العالم.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي أمس الثلاثاء أن كورونا قد تسبب بالفعل في حصول “تسونامي اجتماعي-اقتصادي”، فيما وافق القادة الأوروبيون على غلق حدود دولهم الخارجية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، أن البر الرئيسي للبلاد سجل 13 حالة إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، انخفاضا من 21 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80894 مصابا.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب تفشي الفيروس في البر الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.

وسُجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي كورونا في الصين ، ومن بينها 10 حالات وفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

ولليوم الخامس على التوالي، يفوق عدد الإصابات الواردة من الخارج في الصين عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت حالة عدوى محلية واحدة فقط في ووهان أمس الثلاثاء.