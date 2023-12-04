هبوط العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بتعاملات ما قبل السوق

سجلت أسعار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضا طفيفا، أثناء تعاملات ما قبل افتتاح أولى جلسات الأسبوع، اليوم الاثنين، وفق ما نشره موقع إنفيستنج دوت كوم.

وانخفضت أسعار |عقود داو جونز الاجلة بنسبة 0.09% أو بحوالي 62.00 نقطة لتصل إلى مستوى 36,269.00 نقطة تقريبا.

كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، مسجلة 15,988.50 نقطة بنسبة ارتفاع واضحة بلغت 0.22%.

وتراجعت أسعار عقود مؤشر العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 الآجلة بنسبة 0.18% تقريبا، لتسجل نحو 4,592.50 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الأسهم الأمريكية كانت قد أغلقت تداولاتها جلساتها الأخيرة يوم الجمعة الماضية؛ على صعود ملحوظ في كافة مؤشراتها الرئيسية، حيث اختتم مؤشر داو جونز التداولات على ارتفاع بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 36,245.50 نقطة.

كما أنهى مؤشر إس آند بي 500 الجلسة على صعود بنسبة 0.59% فقط ليصل إلى مستوى 4,594.63 نقطة، وكذلك، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 15,997.58 نقطة.