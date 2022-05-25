هبوط الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 25-5-2022

تأرجحت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 25-5-2022 ،وسجلت الطماطم 7.5 جنيه وسجل الفلفل الرومي /البلدي 12 جنيها ،و الخيار والباذنجان العروس والباذنجان الأبيض 7 جنيهات والليمون 16 جنيها ،والبطاطس من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تأرجحت سعر عداية الطماطم بسوق العبور بين 70 جنيها إلي 170 جنيها،وسجل الفلفل البلدي 5 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة ،الخيار 3 جنيهات ونصف، والباذنجان العروس 3 جنيهات ونصف ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ونصف والبطاطا 5 جنيهات ، الخضرة مثل البقدونس ، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ،البسلة 14 جنيها ،الفاصوليا 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان الأحمر 20 جنيها، والباذنجان الأبيض 7 جنيهات، والباذنجان الملون 7 جنيهات .

أسعار الخضروات

و أضاف التجار أن سعر الفلفل الحار أو الشطة 12 جنيهات ، والفلفل الحامي الاخضر البلدي 12 جنيها ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 7 جنيهات ، البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 7 جنيهات ،و الجزر 6 جنيهات،والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة ، والملوخية 10 جنيهات للكيلو ، والليمون 16 جنيها والبامية 35 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر العنب الاخضر 10جنيهات ،والمشمش 15 جنيها ،و الجوافة ،الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 جنيها والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 25 جنيها، والخوخ 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والبرقوق 25 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر العنب الاحمر المستورد 25 جنيها ، عنب أسود مستورد 25 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 5جنيهات إلى 8 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه .

ونوه التجار إلي أن البرتقال أبو سرة 10جنيهات،واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه .