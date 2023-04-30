هبوط الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 28% في الربع الأول

سجلت كوريا الجنوبية أكبر تراجع في الصادرات من بين المصدرين الرئيسيين للصين في الربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات حصلت عليها وكالة “يونهاب” للأنباء من الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وأظهرت البيانات أن الصادرات الكورية إلى الصين انخفضت بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 38.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري، بسبب التراجع الحاد في شحنات أشباه الموصلات.

واستحوذت كوريا الجنوبية على 6.2% من إجمالي واردات الصين في الربع الأول من هذا العام، انخفاضا من 8.1% في نفس الفترة من العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة من الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الصين انخفض بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 617.12 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وسجلت كوريا الجنوبية أكبر انخفاض على أساس سنوي في الصادرات إلى الدولة المجاورة في الربع الأول من بين 23 دولة ومنطقة تعتبرها الإدارة الصينية الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين.

واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات إلى الصين في الربع الأول من العام الماضي بعد تايوان، لكنها انخفضت إلى المرتبة الخامسة في الربع الأول من هذا العام بعد الولايات المتحدة (46.3 مليار دولار) وتايوان (44.4 مليار دولار) وأستراليا (39.1 مليار دولار) واليابان (38.6 مليار دولار).

وانخفضت صادرات كوريا من أشباه الموصلات بنسبة 40% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، وسط انخفاض الطلب على الرقائق وتراجع أسعارها، وفقا للرابطة الكورية للتجارة الدولية وبنك كوريا المركزي.

وعلى وجه الخصوص، انكمش نمو صادرات البلاد من الرقائق إلى الصين بنسبة 44.5% في الربع الأول بعد انكماشه بنسبة 31.7% في الربع الرابع من العام الماضي.