هبوط الذهب 2.6% فى أسبوع مع قرب اندلاع حرب تجارية

خالد بدر الدينقفزت أسعار الذهب بأكثر من 2.6% خلال الأسبوع الماضى لترتفع إلى 1348 دولارا للأوقية فى التعاملات الفورية فى أكبر زيادة أسبوعية منذ 5 أسابيع لتقترب من أعلى مستوى منذ عام ونصف العام والبالغ 1366.07 دولار للأوقية والذى لامسه فى يناير الماضى مع ظهور بوادر على حرب تجارية بين أمريكا والصين

خالد بدر الدين

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2.6% خلال الأسبوع الماضى لترتفع إلى 1348 دولارا للأوقية فى التعاملات الفورية فى أكبر زيادة أسبوعية منذ 5 أسابيع لتقترب من أعلى مستوى منذ عام ونصف العام والبالغ 1366.07 دولار للأوقية والذى لامسه فى يناير الماضى مع ظهور بوادر على حرب تجارية بين أمريكا والصين.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار عقود الذهب الآجلة الأمريكية تسليم أبريل المقبل صعدت أيضا إلى 1349.90 دولار للأوقية بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي توقعات بزيادة أسعار الفائدة بمعدلات أقل قوة مما توقعه المستثمرون.

وارتفعت الذهب إلى أعلى مستوى فى نهاية الأسبوع بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مذكرة قد تفرض رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، مما زاد من مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية جعلته يتجهون إلى الاقبال على الأصول الآمنة لاسيما الذهب فى أوقات الأزمات.

ولقى أيضا المعدن الأصفر المقوم بالدولار دعما بسبب ضعف العملة الأمريكية وتراجع عوائد السندات وهو ما يضفى المزيد من الجاذبية على الذهب الذى لا يدر عائدا مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية والدولار وعوائد السندات الأمريكية مع نهاية الأسبوع الماضى.