هبوط الذرة.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس 31-8-2023

انخفضت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس31- 8-2023 وتراوح الطن بين 18100 جنيها إلى 21400جنيها لبادي التسمين للدواجن وأعلاف المواشي 5000 جنيها إلي 15000 جنيها وأعلاف البط 17800 جنيها وعلف الارانب 15000جنيها وعلف دواجن إنتاج البيض 17500 جنيها وعلف الرومي 24000 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12500 بدلا من 12600جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11200 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 والتركي 11700 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وذكر التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 25000جنيها للطن للأنواع المحلية ،و بروتين 46 % سجل 26000 جنيها والمستورد 26000 وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 8500 جنيها والردة 7500 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 45000جنيها للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه و300 جنيها .

أسعار الأعلاف

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 11000 جنيها والذرة البيضاء المحلية 11500 والذرة العويجة أو الرفيعة 12000.

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

ونوه التجار إلي أن هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

أوضح السيد أن تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .