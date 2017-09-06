هبوط التدفقات على الأسهم والسندات فى الأسواق الناشئة

خالد بدر الدين أكد معهد التمويل الدولي "IFC" -هذا الأسبوع- أن تدفقات رؤوس الأموال إلى أسواق السندات والأسهم في الاقتصادات الناشئة، هبطت خلال شهر أغسطس الماضى، إلى 15.8 مليار دولار لتسجل أدنى مستوى لها منذ يناير من العام الجارى، عندما تراجعت إلى 13.2 مليار دولار مع تزايد مخاوف المستثمرين الأجا

خالد بدر الدين

أكد معهد التمويل الدولي “IFC” -هذا الأسبوع- أن تدفقات رؤوس الأموال إلى أسواق السندات والأسهم في الاقتصادات الناشئة، هبطت خلال شهر أغسطس الماضى، إلى 15.8 مليار دولار لتسجل أدنى مستوى لها منذ يناير من العام الجارى، عندما تراجعت إلى 13.2 مليار دولار مع تزايد مخاوف المستثمرين الأجانب من التوترات السياسية، وإقبالهم على مبيعات لجني الأرباح.

وقفزت التدفقات على السندات الهندية والإندونيسية إلى أكثر من 29 مليار دولار، هذا العام حتى نهاية أغسطس، بينما كانت تدفقات رؤوس الأموال إلى الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم والأكبر بين الأسواق الناشئة- بالسالب بسبب نزوح التدفقات إلى الخارج والتى بلغت 23 مليار دولار، خلال نفس الفترة.

وذكرت وكالة “رويترز” إن القيمة الاجمالية لتدفقات المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات على مدى الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، زادت قليلا عن 200 مليار دولار (ما يعادل ضعفي الحجم المسجل في العامين السابقين)، كما شهد أغسطس تدفقات إيجابية في فئة الأصول للشهر التاسع على التوالي.

وجاء فى تقرير معهد التمويل الدولي أن تدفقات رؤوس الأموال إلى أسواق السندات والأسهم في الاقتصادات الناشئة هذا العام أقل بكثير من متوسط التدفقات خلال الفترة من 2010 إلى 2014، والذي بلغ 230 مليار دولار.

وحذر محللون فى المعهد من أن التدفقات تميل للتباطؤ بشكل كبير في الأشهر الأخيرة من العام، غير أن الأسواق الناشئة في آسيا اجتذبت فى أغسطس الماضي تدفقات رأسمالية بقيمة 6.1 مليار دولار في الأسهم والسندات بقيادة التدفقات إلى سوق الديون الهندية والإندونيسية، وبعدها أسواق أمريكا اللاتينية بتدفقاب بلغت 5.9 مليار دولارتصدرتها سوق الأسهم البرازيلية لتسجل أعلى مستوى منذ أربعة أشهر.