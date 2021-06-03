بورصة وشركات

هبوط البورصة يخيم على وثائق «صناديق الاستثمار» الاسبوع الماضى

تكبدت تراجعات قوية
جهاد سالم 8:16 ص, الخميس, 3 يونيو 21 8:16 ص, الخميس, 3 يونيو 21

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هبطت أسعار وثائق صناديق الاستثمار، بقوة – خلال تعاملات الأسبوع الماضى – تزامنا مع موجة هبوط لمؤشرات البورصة، فيما واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة وخلال الأسبوع الماضى هبط المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %4.56 ليغلق عند 10242 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.16 مسجلا مستوى 2225 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %0.97 عند مستوى 3150 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 652.5 مليار جنيه مقابل 671.9 مليار جنيه، مستوى الاغلاق الاسبوع السابق له.

«الميزان» يتكبد أدنى نسب تراجع «المتوازنة»

اتجهت وثائق الصناديق المتوازنة نحو التراجع الجماعى الأسبوع الماضى، وسجل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» أدنى نسبة تراجع بلغت %1.29 محتلا المرتبة الاولى بقائمة الأقل تراجعا لتصل وثيقته إلى 325.29 جنيه.

وفى المرتبة الثانية جاء صندوق كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بتراجع %1.59 وبلغت وثيقته 229.6 جنيه، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بـ%1.76 لتصل وثيقته إلى 12.6 جنيه. وعلى جانب الصناديق الأكثر هبوطا جاء صندوق مصر الخير فى الصداره بـ%3.97 لتسجل وثيقته 13.37جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بـ%2.23 لتصل وثيقته الى 176.7 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك مصر الاول بتراجع بـ%2.21 وبقيمة 189.45 جنيه للوثيقة.

الصناديق المتوازنة من 16/5/2021 الى 23/5/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 30 مايوسعر الوثيقة في 23 مايونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100325.29204329.5388-1.291
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100229.6233.3-1.592
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1012.6007912.82643-1.763
البنك الأهلى الأول10040.241.03-2.024
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100258.23263.76-2.105
بنك مصر الأول500189.45193.73-2.216
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100176.7180.92-2.337
مصر الخير1013.3773313.93063-3.978

«الرائد» الأقل تأثيراً فى «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 16/5/2021 الى 23/5/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 30 مايوسعر الوثيقة في 23 مايونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“بايونيرز “”الرائد””10079.0279.68-0.82831
فاروس 110088.2589.72-1.63842
البنك الأهلي الكويتي100116.9119.43-2.11843
البنك الاهلي الخامس109.910.17-2.65494
البنك الأهلي الثالث100115.33118.58-2.74085
البنك الأهلي الثاني10058.5960.27-2.78756
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1014.1102214.52221-2.83707
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100170.34175.67-3.03418
المجموعة العربية المصرية للتأمين100293.35302.87-3.14339
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100188.44194.57-3.150510
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1018.7152819.32834-3.171811
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100117.58121.5-3.226312
بنك القاهرة10106.7110.26-3.228713
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50168.44174.11-3.256614
كريدي أجريكول الثاني100164.47170.01-3.258615
بنك الاسكندرية100328.35339.42-3.261416
“قناة السويس “”الاجيال””1012.8762413.31196-3.273117
كريدي أجريكول مصر الأول100354.99367.01-3.275118
MID BANK 1100505.81523.16-3.316419
المصري الخليجي100233.49241.53-3.328820
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33114.26118.25-3.374221
بنك بلوم مصر100142.66147.65-3.379622
مصر المستقبل1020.2420.95-3.389023
بنك مصر الثاني66.6785.3488.38-3.439724
قناة السويس500430.95446.38-3.456725
بنك مصر الثالث100644.36667.7-3.495626

دفعت موجة تراجعات مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، وخاصة مؤشرها الرئيسى EGX30 ، الذى فقد مايزيد عن %4.5 وثائق صناديق «الأسهم»، للهبوط القوى.

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وتمكن صندوق بايونيرز «الرائد» من تصدر قائمة الأقل هبوطا بـ%0.82 لتسجل وثيقته 79.02 جنيه، وفى المركز الثانى جاء صندوق فاروس بـ%1.63 لتصل وثيقته إلى 88.25 جنيه.

وحل صندوق البنك الاهلى الكويتى فى المركز الثالث بين الأقل هبوطا بـ%2.11 وسجلت وثيقته 116.9 جنيه، ومن ثم جاء صندوق البنك الاهلى الخامس بتراجع %2.65 لتبلغ وثيقته 116.9 جنيه، وتذيل صندوق البنك الاهلى الثالث قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ%2.74 وبقيمة 9.9 جيه للوثيقة.

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وعلى جانب الخمسة الأكثر انخفاضا ، جاء صندوق بنك مصر الثالث على رأس القائمة متكبدا أعلى نسبة هبوط بين الأسهم بـ%3.49 لتصل وثيقته لـ 644.36 جنيه.

وفى المركز الثانى صندوق بنك قناة السويس بنسبة هبوط %3.45 وبقيمة 430.95 جنيه للوثيقة الواحدة، وثالثا حل صندوق بنك مصر الثانى بـ%3.43 وبسعر 66.67 جنيه للوثيقة، ورابعا صندوق بنك مصر المستقبل بـ%3.39، وبقيمة 20.24 جنيه للوثيقة، وأخيرا صندوق بلوم مصر بهبوط %3.37 لتصل وثيقته إلى 142.66 جنيه.

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«يومياتى» نجم «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 16/5/2021 الى 23/5/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 30 مايوسعر الوثيقة في 23 مايونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1032.1025832.041860.1895021075555651
بنك SAIB النقدي1021.2402821.201310.1838093966835022
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100271.2322270.73650.1830931551527043
بنك القاهرة النقدي الثاني1033.1766533.116130.1827508226353864
كريدى أجريكول مصر الثالث10001039.651037.760.1821230342275775
بنك عودة النقدي1033.4175733.356960.1817012101822146
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100412.2874411.54160.1812210478843397
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100419.773419.0140.1811395323306658
“البنك العربي الافريقي “”جمان””100334.2874333.68390.1808597897591099
بنك الاستثمار العربي1011.5066511.48590.18065628292079510
بنك الاسكندرية النقدي1043.739943.66110.18048102315333611
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1031.2784431.222150.18028867326561612
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1030.841130.78580.17962827017651813
بنك EGB ثراء1021.411121.37280.17919973049857614
بنك مصر النقدي1050.6067850.516270.17916999810160515
البنك الاهلي الكويتي النقدي1032.316332.25860.17886703080727916
بنك بلوم مصر النقدي100336.59335.990.17857674335544717
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1031.2620231.206440.1781042630944118
أروب للتأمين100202.5202.140.17809439002672119
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1033.8601933.80020.17748415689849820
مصر للتأمين1020.9042420.867220.17740743616064721
البنك الأهلي المصري الرابع100280.33099279.834710.1773475492014622
MID BANK 210001038.11991036.28630.17693951951308623
بنك HSBC مصر100337.6331337.038280.17648440408609624
التجاري وفا بنك10001755.5791752.54390.1731825376813725
بنك أبوظبي الوطني100235.66901235.26160.17317318253382626
“التجاري الدولي “”أصول””100477.09476.270.17217124740168227
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001315.361313.10.1721117965120728
صناديق الدخل الثابت 
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1026.945526.890790.2034525575485141
“التجاري الدولي “”ثبات””100352.61351.930.1932202426618952
البنك الأهلي الثامن10001914.391911.434710.1546110879194043
“بنك القاهرة “”الثابت””100259.26258.860.1545236807540674
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100242.91092242.546150.1503919975641725

استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

وتصدر صندوق البنك العربى النقدى «يومياتي» قائمة الصعود بـ%0.189 لتصل وثيقته الى 32.1 جنيه، لحقه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» النقدى، بالمركز الثانى بصعود %0.184 لتصل وثيقته الى 21.24 جنيه.

وحل صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة» فى المركز لثالث بـ%0.183 وبقيمة 271.23 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى بارتفاع %0.182، وبقيمة 33.17 جنيه للوثيقة.

وحل خامسًا صندوق بنك كريدى اجريكول الثالث، بارتفاع %0.182 وبقيمة 1039.65 جنيه للوثيقة.

«جذور» يقتنص صدارة «الدخل الثابت»

كما استكملت وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة ، الأسبوع الماضى، كعادتها.

وحصد صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» المركز الأول بارتفاع %0.20 وبقيمة 26.94 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بصعود %0.19 وبلغت وثيقته 352.6 جنيه.

وارتفع وثائق صندوق البنك الأهلى الثامن بـ%0.155 ليحصد المركز الثالث، ويصل سعر الوثيقة إلى 1914.39 جنيه.

«بشائر» «الاسلامية» يحجم خسائره

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 23/5/2021 الى 30/5/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 30 مايوسعر الوثيقة في 23 مايونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10074.1575.67-2.0091
نعيم مصر100167.37171.46-2.3852
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10016.5219516.93845-2.4593
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)10090.6192.99-2.5594
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100182.66314187.56315-2.6125
بنك البركة مصر100101.78104.68-2.7706
بنك مصر الرابع10089.1791.77-2.8337
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100119.1122.58-2.8398
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1013.0358113.47772-3.2799
الصناديق النقديه الاسلامية     
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100259.73259.280.1741
“بنك البركة “”البركات”” “100117.48117.290.1622
أبوظبي الإسلامي النقدي100195.1862194.91730.1383
الصناديق الاسلامية المتوازنة 
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”10096.6598.26-1.6391
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)100149.9727152.7489-1.8172

سيطر الهبوط الجماعى القوى على وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى ، وسجل صندوق البنك الاهلى – بنك البركة «بشائر»، اقل نسبة انخفاض بـ%2، وسجلت وثيقته 74.15 جنيه.

وفى المرتبة الثانية بين الأقل انخفاضا جاء صندوق نعيم مصر بـ%2.38 وبقيمة 167.37 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بـ%2.45 وبلغت وثيقته 16.52 جنيه.

وعلى جانب الصناديق الأكثر هبوطا جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المقدمة بـ%3.27 لتصل وثيقته الى 13.03 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» بالمركز الثانى بـ%2.84، وبلغت وثيقته 119.1 جنيه، ومن ثم صندوق بنك مصر الرابع بـ%2.83 لتصل وثيقته إلى 89.17جنيه.

واستكملت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بنسبة %0.17 لتسجل 259.73 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك البركة «البركات»، بارتفاع %0.16، مسجلا 117.48 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.13 ليصل سعر الوثيقة إلى 195.18 جنيه.

فيما تراجعت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – جماعيا -، وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أقل نسبة هبوط بـ%1.63، لتصل الى 96.65 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بنسبة %1.8، لتصل إلى 149.97 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تسلكان نفس مسار السوق

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 23/5/2021 الى 30/5/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 30 مايوسعر الوثيقة في 23 مايونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
بنك الشركة المصرفية العربية 2200120.71124.53-3.0681
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100160.1194165.3715-3.1762
الصناديق ذات الدخل المتنوع 
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100209.23191209.2599-0.011
صناديق ضمان وحماية رأس المال 
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100516.31518.66-0.452
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1015.333815.44947-0.751
الصناديق العملة الأجنبية 
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار11.98211011.9815300.001
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.01671011.0162200.000002

لحق التراجع الجماعى وثائق صناديق تحديد الأصول، الأسبوع الماضى، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، أقل نسبة تراجع بلغت %3.06، لتصل الى 120.7 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%3.17 لتسجل 160.11 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – تراجعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.01 ليصل سعر الوثيقة إلى 209.23 جنيه.

وانخفضت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» أدنى نسبة تراجع بـ%0.45، لتصل إلى 516.3 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بـ%0.75، لتصل إلى 15.33 جنيه.

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بقلم جهاد سالم

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