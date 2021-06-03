هبوط البورصة يخيم على وثائق «صناديق الاستثمار» الاسبوع الماضى

هبطت أسعار وثائق صناديق الاستثمار، بقوة – خلال تعاملات الأسبوع الماضى – تزامنا مع موجة هبوط لمؤشرات البورصة، فيما واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة وخلال الأسبوع الماضى هبط المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %4.56 ليغلق عند 10242 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.16 مسجلا مستوى 2225 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %0.97 عند مستوى 3150 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 652.5 مليار جنيه مقابل 671.9 مليار جنيه، مستوى الاغلاق الاسبوع السابق له.

«الميزان» يتكبد أدنى نسب تراجع «المتوازنة»

اتجهت وثائق الصناديق المتوازنة نحو التراجع الجماعى الأسبوع الماضى، وسجل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» أدنى نسبة تراجع بلغت %1.29 محتلا المرتبة الاولى بقائمة الأقل تراجعا لتصل وثيقته إلى 325.29 جنيه.

وفى المرتبة الثانية جاء صندوق كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بتراجع %1.59 وبلغت وثيقته 229.6 جنيه، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بـ%1.76 لتصل وثيقته إلى 12.6 جنيه. وعلى جانب الصناديق الأكثر هبوطا جاء صندوق مصر الخير فى الصداره بـ%3.97 لتسجل وثيقته 13.37جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بـ%2.23 لتصل وثيقته الى 176.7 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك مصر الاول بتراجع بـ%2.21 وبقيمة 189.45 جنيه للوثيقة.

الصناديق المتوازنة من 16/5/2021 الى 23/5/2021

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 30 مايو سعر الوثيقة في 23 مايو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 325.29204 329.5388 -1.29 1 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 229.6 233.3 -1.59 2 “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 12.60079 12.82643 -1.76 3 البنك الأهلى الأول 100 40.2 41.03 -2.02 4 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 258.23 263.76 -2.10 5 بنك مصر الأول 500 189.45 193.73 -2.21 6 “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 176.7 180.92 -2.33 7 مصر الخير 10 13.37733 13.93063 -3.97 8

«الرائد» الأقل تأثيراً فى «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 16/5/2021 الى 23/5/2021

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 30 مايو سعر الوثيقة في 23 مايو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “بايونيرز “”الرائد”” 100 79.02 79.68 -0.8283 1 فاروس 1 100 88.25 89.72 -1.6384 2 البنك الأهلي الكويتي 100 116.9 119.43 -2.1184 3 البنك الاهلي الخامس 10 9.9 10.17 -2.6549 4 البنك الأهلي الثالث 100 115.33 118.58 -2.7408 5 البنك الأهلي الثاني 100 58.59 60.27 -2.7875 6 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 14.11022 14.52221 -2.8370 7 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 170.34 175.67 -3.0341 8 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 293.35 302.87 -3.1433 9 “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 188.44 194.57 -3.1505 10 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 18.71528 19.32834 -3.1718 11 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 117.58 121.5 -3.2263 12 بنك القاهرة 10 106.7 110.26 -3.2287 13 “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 168.44 174.11 -3.2566 14 كريدي أجريكول الثاني 100 164.47 170.01 -3.2586 15 بنك الاسكندرية 100 328.35 339.42 -3.2614 16 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 12.87624 13.31196 -3.2731 17 كريدي أجريكول مصر الأول 100 354.99 367.01 -3.2751 18 MID BANK 1 100 505.81 523.16 -3.3164 19 المصري الخليجي 100 233.49 241.53 -3.3288 20 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 114.26 118.25 -3.3742 21 بنك بلوم مصر 100 142.66 147.65 -3.3796 22 مصر المستقبل 10 20.24 20.95 -3.3890 23 بنك مصر الثاني 66.67 85.34 88.38 -3.4397 24 قناة السويس 500 430.95 446.38 -3.4567 25 بنك مصر الثالث 100 644.36 667.7 -3.4956 26

دفعت موجة تراجعات مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، وخاصة مؤشرها الرئيسى EGX30 ، الذى فقد مايزيد عن %4.5 وثائق صناديق «الأسهم»، للهبوط القوى.

وتمكن صندوق بايونيرز «الرائد» من تصدر قائمة الأقل هبوطا بـ%0.82 لتسجل وثيقته 79.02 جنيه، وفى المركز الثانى جاء صندوق فاروس بـ%1.63 لتصل وثيقته إلى 88.25 جنيه.

وحل صندوق البنك الاهلى الكويتى فى المركز الثالث بين الأقل هبوطا بـ%2.11 وسجلت وثيقته 116.9 جنيه، ومن ثم جاء صندوق البنك الاهلى الخامس بتراجع %2.65 لتبلغ وثيقته 116.9 جنيه، وتذيل صندوق البنك الاهلى الثالث قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ%2.74 وبقيمة 9.9 جيه للوثيقة.

وعلى جانب الخمسة الأكثر انخفاضا ، جاء صندوق بنك مصر الثالث على رأس القائمة متكبدا أعلى نسبة هبوط بين الأسهم بـ%3.49 لتصل وثيقته لـ 644.36 جنيه.

وفى المركز الثانى صندوق بنك قناة السويس بنسبة هبوط %3.45 وبقيمة 430.95 جنيه للوثيقة الواحدة، وثالثا حل صندوق بنك مصر الثانى بـ%3.43 وبسعر 66.67 جنيه للوثيقة، ورابعا صندوق بنك مصر المستقبل بـ%3.39، وبقيمة 20.24 جنيه للوثيقة، وأخيرا صندوق بلوم مصر بهبوط %3.37 لتصل وثيقته إلى 142.66 جنيه.

«يومياتى» نجم «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 16/5/2021 الى 23/5/2021

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 30 مايو سعر الوثيقة في 23 مايو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 32.10258 32.04186 0.189502107555565 1 بنك SAIB النقدي 10 21.24028 21.20131 0.183809396683502 2 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 271.2322 270.7365 0.183093155152704 3 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 33.17665 33.11613 0.182750822635386 4 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1039.65 1037.76 0.182123034227577 5 بنك عودة النقدي 10 33.41757 33.35696 0.181701210182214 6 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 412.2874 411.5416 0.181221047884339 7 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 419.773 419.014 0.181139532330665 8 “البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 334.2874 333.6839 0.180859789759109 9 بنك الاستثمار العربي 10 11.50665 11.4859 0.180656282920795 10 بنك الاسكندرية النقدي 10 43.7399 43.6611 0.180481023153336 11 “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 31.27844 31.22215 0.180288673265616 12 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 30.8411 30.7858 0.179628270176518 13 بنك EGB ثراء 10 21.4111 21.3728 0.179199730498576 14 بنك مصر النقدي 10 50.60678 50.51627 0.179169998101605 15 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 32.3163 32.2586 0.178867030807279 16 بنك بلوم مصر النقدي 100 336.59 335.99 0.178576743355447 17 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 31.26202 31.20644 0.17810426309441 18 أروب للتأمين 100 202.5 202.14 0.178094390026721 19 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 33.86019 33.8002 0.177484156898498 20 مصر للتأمين 10 20.90424 20.86722 0.177407436160647 21 البنك الأهلي المصري الرابع 100 280.33099 279.83471 0.17734754920146 22 MID BANK 2 1000 1038.1199 1036.2863 0.176939519513086 23 بنك HSBC مصر 100 337.6331 337.03828 0.176484404086096 24 التجاري وفا بنك 1000 1755.579 1752.5439 0.17318253768137 25 بنك أبوظبي الوطني 100 235.66901 235.2616 0.173173182533826 26 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 477.09 476.27 0.172171247401682 27 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1315.36 1313.1 0.17211179651207 28 صناديق الدخل الثابت “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 26.9455 26.89079 0.203452557548514 1 “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 352.61 351.93 0.193220242661895 2 البنك الأهلي الثامن 1000 1914.39 1911.43471 0.154611087919404 3 “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 259.26 258.86 0.154523680754067 4 “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 242.91092 242.54615 0.150391997564172 5

استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

وتصدر صندوق البنك العربى النقدى «يومياتي» قائمة الصعود بـ%0.189 لتصل وثيقته الى 32.1 جنيه، لحقه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» النقدى، بالمركز الثانى بصعود %0.184 لتصل وثيقته الى 21.24 جنيه.

وحل صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة» فى المركز لثالث بـ%0.183 وبقيمة 271.23 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى بارتفاع %0.182، وبقيمة 33.17 جنيه للوثيقة.

وحل خامسًا صندوق بنك كريدى اجريكول الثالث، بارتفاع %0.182 وبقيمة 1039.65 جنيه للوثيقة.

«جذور» يقتنص صدارة «الدخل الثابت»

كما استكملت وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة ، الأسبوع الماضى، كعادتها.

وحصد صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» المركز الأول بارتفاع %0.20 وبقيمة 26.94 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بصعود %0.19 وبلغت وثيقته 352.6 جنيه.

وارتفع وثائق صندوق البنك الأهلى الثامن بـ%0.155 ليحصد المركز الثالث، ويصل سعر الوثيقة إلى 1914.39 جنيه.

«بشائر» «الاسلامية» يحجم خسائره

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 23/5/2021 الى 30/5/2021 الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 30 مايو سعر الوثيقة في 23 مايو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 74.15 75.67 -2.009 1 نعيم مصر 100 167.37 171.46 -2.385 2 “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 16.52195 16.93845 -2.459 3 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 90.61 92.99 -2.559 4 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 182.66314 187.56315 -2.612 5 بنك البركة مصر 100 101.78 104.68 -2.770 6 بنك مصر الرابع 100 89.17 91.77 -2.833 7 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 119.1 122.58 -2.839 8 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 13.03581 13.47772 -3.279 9 الصناديق النقديه الاسلامية “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 259.73 259.28 0.174 1 “بنك البركة “”البركات”” “ 100 117.48 117.29 0.162 2 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 195.1862 194.9173 0.138 3 الصناديق الاسلامية المتوازنة “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 96.65 98.26 -1.639 1 صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) 100 149.9727 152.7489 -1.817 2

سيطر الهبوط الجماعى القوى على وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى ، وسجل صندوق البنك الاهلى – بنك البركة «بشائر»، اقل نسبة انخفاض بـ%2، وسجلت وثيقته 74.15 جنيه.

وفى المرتبة الثانية بين الأقل انخفاضا جاء صندوق نعيم مصر بـ%2.38 وبقيمة 167.37 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بـ%2.45 وبلغت وثيقته 16.52 جنيه.

وعلى جانب الصناديق الأكثر هبوطا جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المقدمة بـ%3.27 لتصل وثيقته الى 13.03 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» بالمركز الثانى بـ%2.84، وبلغت وثيقته 119.1 جنيه، ومن ثم صندوق بنك مصر الرابع بـ%2.83 لتصل وثيقته إلى 89.17جنيه.

واستكملت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بنسبة %0.17 لتسجل 259.73 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك البركة «البركات»، بارتفاع %0.16، مسجلا 117.48 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.13 ليصل سعر الوثيقة إلى 195.18 جنيه.

فيما تراجعت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – جماعيا -، وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أقل نسبة هبوط بـ%1.63، لتصل الى 96.65 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بنسبة %1.8، لتصل إلى 149.97 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تسلكان نفس مسار السوق

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 23/5/2021 الى 30/5/2021 الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 30 مايو سعر الوثيقة في 23 مايو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 120.71 124.53 -3.068 1 “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” 100 160.1194 165.3715 -3.176 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 209.23191 209.2599 -0.01 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” 100 516.31 518.66 -0.45 2 “صندوق العربي الافريقي “”جارد”” 10 15.3338 15.44947 -0.75 1 الصناديق العملة الأجنبية “مصر النقدي “” الدولار “” 10 دولار 11.982110 11.981530 0.00 1 “مصر النقدي “” اليورو “” 10 يورو 11.016710 11.016220 0.00000 2

لحق التراجع الجماعى وثائق صناديق تحديد الأصول، الأسبوع الماضى، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، أقل نسبة تراجع بلغت %3.06، لتصل الى 120.7 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%3.17 لتسجل 160.11 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – تراجعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.01 ليصل سعر الوثيقة إلى 209.23 جنيه.