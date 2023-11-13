هبوط الباذنجان والكوسة والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13-11-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الإثنين 13-11-2023، وتأرجحت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات والبصل 25 جنيهًا، والكوسة والخيار الصوب 8 جنيهات والخيار البلدي 6.5 جنيه للكيلو، والباذنجان بمختلف أصنافه 5 جنيهات، والفلفل الرومي 12 والقلقاس والجزر 16 طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيهًا و200 جنيه، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 10 جنيهات، والبامية والبسلة 30 جنيهًا.

وأفاد التجار أن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 6.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات ونصف، والباذنجان المخدد 6 جنيهات، والخيار البلدي 8 جنيهات، والخيار الصوب 10 جنيهات.

ونوه التجار بأن سعر البصل تراوح بين 23 إلى 26 جنيهًا، والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل الحامي 14 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات، والجزر 20 جنيهًا، والليمون 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر الشمام 15 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 35 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 12 جنيهًا، والجوافة 10 جنيهات، والموز 17 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيهًا، والتفاح الأحمر 80 جنيهًا، والتفاح الأخضر 90 جنيهًا، و180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ 50 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الكاكا 15 جنيهًا، والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والكنتالوب 20 جنيهًا.

وأفاد التجار أن سعر المانجو نعومي 35 جنيهًا، والفص 80 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا، و45 جنيهًا، والبطيخ 80 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيهًا.

وكشف التجار أن البرتقال أبوسرة 12 جنيهًا، والتين البرشومي 15و25 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 35 جنيهًا، والبلح البرحي 50 جنيهًا، والبلح السمانى والأسود والرطب 20 جنيهًا.