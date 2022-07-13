هبوط الإنتاج الصناعي في قطر بنسبة 5.4% خلال مايو بضغط من تراجع إنتاج النفط والغاز

هبط مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 5.4% على أساس شهري، وبنسبة 2.4% قياساً بالشهر المناظر من عام 2021 وفق بيانات رسمية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

وتأثر مؤشر الإنتاج في قطر خلال مايو الماضي بانخفاض قطاع التعدين بنسبة 7.1% على أساس شهري بضغط من تراجع الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بذات النسبة.

وفي المقابل ارتفاع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.7% كمحصلة لزيادة الإنتاج في ست مجموعات رئيسية في مقدمتها صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية بنسبة 6.4%، في حين سجلت إمدادات الكهرباء والغاز والبخار زيادة في الإنتاج بنسبة 13.5% على اساس شهري، ونمواً في إنتاج المياه بنسبة 6.1%.

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد قطر بـ 3.2% في 2022

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 3.2% قياسا بـ 1.9% في عام 2021.

واستند صندوق النقد في توقعاته إلى زيادة الطلب المحلي، وانحسار تأثير جائحة كورونا صحياً واقتصاديا، وارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، واستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم بنهاية العام 2022.

وأشار تقرير حديث لصندوق النقد إلى أن القطاع المصرفي في قطر لا يزال يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، كما أن القروض المتعثرة ما تزال في مستويات منخفضة نسبياً.