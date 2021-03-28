سيــارات

هبوط «الأوفر برايس» على سيارات «هيونداي إلنترا HD».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك من 245 إلى 252 ألف جنيه للفئات الأولى والثانية
المال - خاص 9:52 م, الأحد, 28 مارس 21 9:52 م, الأحد, 28 مارس 21

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تتبعت “المال” تطور أسعار السيارات في مصر، حيث شهد تراجع قيمة “الأوفر برايس” على طرازات «هيونداي إلنترا HD» إلى 3 آلاف جنيه، لتباع للمستهلك من 245 إلى 252 ألف جنيه للفئات – الأولى والثانية – على التوالى.

في المقابل، استمرت قيمة الزيادات السعرية الغير رسمية التى يفرضها الموزعين والتجار على طرازات «إلنترا HD» – الفئة الرابعة – عند مستوى 5 آلاف جنيه، لتباع بنحو 267 ألف جنيه، بدلًا من 262 ألفًا.

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يذكر أن أسعار طرازات «هيونداي إلنترا HD» كانت قد شهدت زيادات غير رسمية “أوفر برايس” بقيمة تصل إلى 8 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال الأسابيع الماضية.

ويقصد بـ«الاوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

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تعرض طرازات «هيونداي إلنترا HD» – بأسعار رسمية – تتراوح بين 241.9 إلى 269.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وينتمي طراز «النترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

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ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر:

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بقلم المال - خاص

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