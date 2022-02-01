سيــارات

هبوط «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي ZS».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 280 إلى 318 ألف جنيه
أحمد عوض 5:21 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22 5:21 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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تراجعت قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار على سيارات «إم جي ZS» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 2 إلى 7 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، وعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يذكر أن طرازات «MG ZS» كانت تباع بزيادات سعرية من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة وصلت إلى 15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الأسابيع الماضية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «إم جي ZS» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
Classic2782802
Comfort2932985
Luxury3113187
القيمة بآلاف جنيه

وينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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