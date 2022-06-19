هبوط الأسهم القيادية فى البورصة الكويتية.. وبيت التمويل ينخفض 3.5%

أغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت اليوم الأحد على هبوط 3.33 % ليصل إلى مستوى 7944 نقطة بينما بلغ الهبوط في السوق الرئيسية 50 نحو 3.9 % والمؤشر العام للسوق 3.2 %، بحسب وكالة رويترز.

وقال ميثم الشخص المحلل المالي إن الهبوط في بورصة الكويت “نفسي بالأساس”، وكان تدريجيا، إذ تأثر المستثمرون بما يحدث في السوق السعودية.

توقعات بتدهور الأوضاع الجيوسياسية

وقال الشخص “هناك توقعات بتدهور الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بمنطقة الخليج وهذه تؤثر على نفسية المستثمرين”.

وأضاف أن هذا العامل النفسي يضاف إلى رفع الفائدة في الولايات المتحدة ودول الخليج الأسبوع الماضي واحتمالات استمرار رفعها من جديد، وهو ما يقلق المستثمرين.

وهبطت الأسهم القيادية في البورصة ومنها بيت التمويل الكويتي 3.5 % وأجيليتي 6.3 % وزين 1.5 % ومجموعة الصناعات الوطنية 5.2 %.

هبطوط أسهم شركة البورصة 11.3%

كما هبطت أسهم شركة البورصة 11.3 % وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 12.5 % والاستثمارات الوطنية 11.2 % والامتياز الاستثمارية 8.5 %.

وتراجعت بورصة الكويت، في الأسبوع الثاني من يونيو وسط صعود حركة التداولات على مستوى الأحجام والقيم وجاء التراجع بتأثير قرار الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي.

المؤشر الرئيسي يسجل تراجعاً بنسبة 2.49% الأسبوع الماضى

وسجل المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضى تراجعا بنسبة 2.49% عند مستوى 5761.90 نقطة، مقابل 5908.79 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بخسائر بلغت 146.89 نقطة.

كما تراجع “رئيسي 50” بحوالي 3.09% بإقفاله عند مستوى 6003.96 نقطة بخسائر بلغت 191.59 نقطة، مقارنة مع إقفال الأسبوع الماضي عند 6195.55 نقطة.

وهبط السوق الأول 2.59% وصولاً إلى النقطة 8218.04 خاسرا 218.85 نقطة، مقارنة مع إقفال الأسبوع السابق عند مستوى 8436.89 نقطة.

وجاءت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للمؤشر العام سلبية بتراجع قدره 2.57%، أو ما يُعادل 195.59 نقطة بإقفاله عند النقطة 7413.83، مقارنة مع إقفال الأسبوع السابق عند مستوى 7609.42 نقطة.

تباين في آخر جلسات الأسبوع

وشهدت البورصة تبايناً في آخر جلسات الأسبوع، الخميس، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.18% و0.26% على التوالي، فيما تراجع المؤشران الرئيسي و”رئيسي 50″ بنحو 0.12% و0.44% على الترتيب.

وبلغ إجمالي حجم تداولات بورصة الكويت خلال الأسبوع 921.74 مليون سهم بارتفاع نسبته 6.9% مقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي البالغة 862.34 مليون سهم.

كما زادت سيولة البورصة خلال فترات المقارنة بنحو 26.3% لتصل إلى 311.63 مليون دينار، مقارنة مع 246.79 مليون دينار في الأسبوع السابق.