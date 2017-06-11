هبوط اضطراري لطائرة في ألمانيا جراء محادثة مريبة على متنها

وكالات:هبطت طائرة الخطوط الجوية «إيزي جت» اضطراريا، ليل السبت، في كولونيا بغرب ألمانيا، بسبب حصول «محادثة مشبوهة» ووجود حقيبة مثيرة للشك على متنها، وألقي القبض على 3 ركاب، وفق ما أعلنت الشرطة الإقليمية.والطيار الذي كان متوجها بطائرته من لوبليانا إلى لندن، اتخذ قرارا با

وكالات:

هبطت طائرة الخطوط الجوية «إيزي جت» اضطراريا، ليل السبت، في كولونيا بغرب ألمانيا، بسبب حصول «محادثة مشبوهة» ووجود حقيبة مثيرة للشك على متنها، وألقي القبض على 3 ركاب، وفق ما أعلنت الشرطة الإقليمية.





والطيار الذي كان متوجها بطائرته من لوبليانا إلى لندن، اتخذ قرارا بالهبوط بعد قيام ركاب بإبلاغ الطاقم بأنّ «عددا من الرجال (على متنها) كانوا يتحدثون بمواضيع ارهابية»، حسبما قال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس من دون ان يخوض في تفاصيل ذلك الحديث.

وبعد هبوط الطائرة في منطقة امنة داخل المطار الخامس في المانيا، انزلت الشرطة الاتحادية جميع الركاب الـ151 بطريقة التزحلق الاضطراري وعزلت حقيبة ظَهر تعود إلى ثلاثة ركاب مشتبه بهم وقام خبراء بتفجيرها.

وتم تسليم الرجال الثلاثة إلى الشرطة الجنائية في كولونيا، من دون ان ترد تفاصيل حول محتويات الحقيبة أو مدى حقيقة التهديد الارهابي.

وتوقفت حركة النقل الجوي وتأخرت نحو عشرون رحلة.