هبوط اضطراري لطائرة فرنسية في كندا

وكالات:أكدت وسائل الإعلام الفرنسية فى نبأ عاجل أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" تربط بين باريس و لوس أنجلوس وتقل 520 راكبا هبطت بشكل اضطرارى اليوم السبت، بكندا إثر تعرضها لعطل فى المحرك.وذكرت وسائل الإعلام أن أحد المحركات الأربعة للطائرة من طراز إيرباص " إى 380" توقف عن العمل أث

وكالات:

أكدت وسائل الإعلام الفرنسية فى نبأ عاجل أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” تربط بين باريس و لوس أنجلوس وتقل 520 راكبا هبطت بشكل اضطرارى اليوم السبت، بكندا إثر تعرضها لعطل فى المحرك.

وذكرت وسائل الإعلام أن أحد المحركات الأربعة للطائرة من طراز إيرباص ” إى 380″ توقف عن العمل أثناء الرحلة اليوم ما دفع قائد الطائرة إلى الهبوط اضطراريا بمطار “جوز باي” بشمال كندا.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسئولين بشركة “اير فرانس” بأنه جارى الترتيب لحلول سريعة لنقل الركاب إلى مطار أخر وإيصالهم إلى وجهاتهم النهائية.