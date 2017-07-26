هبوط أودى يحد من نمو مبيعات فولكس فاجن جروب

شريف عيسىحدت تراجع مبيعات أودى من نمو مبيعات فولكس فاجن جروب، خلال النصف اﻷول من العام الحالي، والذى اكتفى بـ0.8%، لتسجل 5.2 مليون سيارة، مقارنة بأدائها خلال نفس الفترة من 2016، والذى بلغ 5.1 مليون وحدة.واستمر تراجع مبيعات أودى، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الحالي، بنسبة 4.7%، لتسج

شريف عيسى

حدت تراجع مبيعات أودى من نمو مبيعات فولكس فاجن جروب، خلال النصف اﻷول من العام الحالي، والذى اكتفى بـ0.8%، لتسجل 5.2 مليون سيارة، مقارنة بأدائها خلال نفس الفترة من 2016، والذى بلغ 5.1 مليون وحدة.





واستمر تراجع مبيعات أودى، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الحالي، بنسبة 4.7%، لتسجل 909 آلاف سيارة، مقابل 953.3 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وشهد أداء باقى العلامات التجارية التابعة للمجموعة نموًّا فى أداء مبيعاتها كبداية للحد من التراجع الذى أصابها بعد الكشف عن فضيحة الانبعاثات والتلاعب فى اختبارات قياس العوادم للسيارات التابعة لها.

واحتلت أمريكا الجنوبية صدارة اﻷقاليم اﻷكثر نموًّا فى أداء مبيعاتها، بنسبة 21.7%، بإجمالى 43.4 ألف وحدة، مقابل 35.9 ألف سيارة مبيعة خلال العام الماضى.

وصعدت مبيعات المجموعة اﻷوروبية، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو، بـ3.1%، لتتمكن من بيع 411.7 ألف وحدة، كما شهدت مبيعات أمريكا الشمالية نسبة كبيرة بلغت 9.1%، ليسجل إجمالى مبيعاتها 83.9 ألف سيارة.

وتمكنت كل العلامات التابعة للمجموعة اﻷكبر فى العالم، من تحقيق نمو فى أداء مبيعاتها، باستثناء أودى، التى شهدت تراجعًا بنسبة 4.7% عن العام الماضى.

وأرجع أحمد عرفة، مدير عام أودى السابق، والمدير العام لشركة DC AUTO، تراجع مبيعات العلامة اﻷلمانية إلى عدم قدرة بعض الطرازات على تحقيق مستهدفاتها، فى إشارة إلى الجيل الرابع من A4، باﻹضافة إلى استمرار الاستدعاءات التى تعلنها الشركة للمحركات التى تعمل بالديزل، والتى اشتملتها فضيحة التلاعب بسوفت وير قياس الانبعاثات والتى تم الكشف عنها بنهاية 2015.

وتوقّع أن تشهد مبيعات أودى خلال الفترة المقبلة نموًّا بالتزامن مع طرح طرازها الجديد كليًّا من Q2، والذى طرح رسميًّا فى مصر، الشهر الحالي، باﻹضافة إلى إعلانها عن طرازها الفاخر A8، والمتوقع أن يكون له مردود قوى على مبيعات العلامة التجارية.