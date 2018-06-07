هبوط أغلب مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

رجب عز الدين:اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء "egx30" وسط اتجاه بيعى للمصريين.وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.09 % عند 15923 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 1% عند 794 نقطة، و مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة

رجب عز الدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء “egx30” وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.09 % عند 15923 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1% عند 794 نقطة، و مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.74% عند 2037 نقطة، ومؤشر «EGX50» بنسبة 0.87% عند 2659 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.33% عند 15762نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 1.1 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية الأجنبية للبيع والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات 120.5 مليون جنيه، ومليون جنيه 21.4 مليون جنيه، و11.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب، والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 106مليون جنيه و47.4 مليون جنيه و 498 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 36 سهما من إجمالى 176سهما متداولا، وهبط 94 وبقى 46 دون تغير.



