هبوط أغلب مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الاثنين

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط ملحوظ لأغلب مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانبوهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50 % عند مستوى 17523نقطة.بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.87% عند مستوى 870نقطة، كما هبط المؤشر «E

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط ملحوظ لأغلب مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50 % عند مستوى 17523نقطة.

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.87% عند مستوى 870نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.89% عند مستوى 2260 نقطة.

بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.61% عند مستوى 2986 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.01% عند مستوى 17630نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 926 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والاجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 5.5 مليون جنيه و9.7 مليون جنيه و18.4 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 3.1 مليون جنيه و3.2 ألف جنيه و30.5 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 36 سهم من إجمالى 183 سهما متداولا،بينما هبط 98 وبقى 49 دون تغير.

