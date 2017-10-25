هبوط أغلب مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على هبوط أغلب مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 13901نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30% عند مستوى 773نقطة.كما هبط مؤشر &l

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على هبوط أغلب مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب



وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 13901نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30% عند مستوى 773نقطة.

كما هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.09% عند1735نقطة،وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.02% عند مستوى 2454نقطة بينما صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.0.3% عند مستوى 13101نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 988 مليون جنيه على الأسهم فقط.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 61.1مليون جنيه و21.3مليون جنيه التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 38.5مليون جنيه و16.2 مليون جنيه و19.5 مليون جنيه و8.1 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 72 سهم من إجمالى 191 سهما متداولا،بينما هبط 100 وبقى 19 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والمؤسسات الأجنبية.