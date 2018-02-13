هبوط أغلب مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط أغلب مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والعربية.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.08 % عند مستوى 14729 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61 % عند مستوى 843 نقطة، بينما صعد المؤشر «

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط أغلب مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والعربية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.08 % عند مستوى 14729 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61 % عند مستوى 843 نقطة، بينما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% عند مستوى 2027 نقطة، وهبط «EGX50» بنسبة 0.80% عند مستوى 2621نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.17% عند مستوى 14541نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.1 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات المؤسسات العربية و الأجنبية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2.2 مليون جنيه و15.2 مليون جنيه و1مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 38.2 مليون جنيه و1مليون جنيه و15.2 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 56 سهمًا من إجمالى 179سهما متداولا، بينما هبط 100 وبقى 23 دون تغير.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي طفيف، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.