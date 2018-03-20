هبوط أغلب مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على هبوط أغلب مؤشراتها بشكل طفيف، وسط اتجاه بيعى للمصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.34 % عند مستوى 17113 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22% عند مستوى 886 نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع ن

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على هبوط أغلب مؤشراتها بشكل طفيف، وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.34 % عند مستوى 17113 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22% عند مستوى 886 نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% عند مستوى 2264 نقطة، وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.12% عند مستوى 2866 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.04% عند مستوى 16994 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 3 ملايين جنيه، و95.2 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 12.7 مليون جنيه، و3 ملايين جنيه، و43.3 مليون جنيه، و39.2 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 53 سهمًا من إجمالى 181 سهما متداولا، بينما هبط 88 وبقى 40 دون تغير.