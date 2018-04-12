هبوط أغلب مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

رجب عز الدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط أغلب مؤشراتها، باستثناء "egx70" وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب. وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 1.83% عند مستوى 17615نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.34% عند…

رجب عز الدين





اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط أغلب مؤشراتها، باستثناء “egx70” وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 1.83% عند مستوى 17615نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.34% عند مستوى 867 نقطة، وهبط المؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.48% عند مستوى 6273 نقطة، بينما هبط مؤشر “EGX50” بنسبة 1.53% عند مستوى 2995 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 2.54% عند مستوى 18523 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.36 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 156.8 مليون جنيه و20.8 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 71.1 مليون جنيه و45.5 مليون جنيه و59 مليون جنيه و995 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 39 سهمًا من إجمالى 179 سهمًا متداولًا، بينما هبط 110 وبقي 30 دون تغيير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء “egx70” وسط اتجاه بيعى للمصريين، حيث صعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 1.39% عند مستوى 17943 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.35% عند مستوى 864 نقطة.