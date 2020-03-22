هبوط أعداد سفن الحاويات وحاملات الجرارات والسيارات العابرة لقناة السويس

أظهرت أحدث إحصاءات لقناة السويس تراجع أعداد سفن الحاويات بنسبة %7.3 والحمولات %1.3 خلال فبراير الماضى مقارنة بنفس الفترة فى 2019، تأثرا بانتشار وباء كورونا.

وانخفضت أعداد حاملات الجرارات العابرة بنسبة %6.7 والسيارات %14.3 وسفن الركاب %22.2 .

وتراجعت سفن الحاويات رغم ارتفاع حركة التجارة العابرة بالقناة بشكل عام الشهر الماضى بنسبة %7.3.

وطبقاً للإحصاءات سجلت قناة السويس عبور 405 سفن حاويات خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 437 فى 2019، وانعكس ذلك على إجمالى الحمولات التى تراجعت إلى 49.7 مليون طن، مقابل 50.3 مليون طن خلال الفترة المقارنة.

كان وزن سفن الحاويات العابرة لقناة السويس %26.5 من الإجمالى البالغ عددها 1525سفينة من الاتجاهين، مقابل 1353 سفينة خلال فبراير2019 بنسبة زيادة %12.7، وكانت الزيادة فى حركة التجارة ناتجة عن زيادة ناقلات البترول بنسبة %1.9 والغاز بنسبة %32.6 بينما قفزت أعداد السفن الصب بأكثر من %57 والبضائع بحوالى %12.6.

بلغ إجمالى الحمولات الصافية 99.8 مليون طن، مقابل 88.5 مليون طن خلال شهر فبراير من العام الماضي، بفارق 11.3 مليون طن ونسبة زيادة بلغت %12.8 .

أوضحت الإحصاءات أن المتوسط اليومى لعبور السفن فى فبراير الماضى سجل 52.6 سفينة، مرتفعا عن فبراير 2019 الذى سجل 48.3، فيما ارتفع المتوسط اليومى للحمولات من 3.1 مليون طن كانت تعبر فى فبراير 2019 إلى 3.4 مليون طن يوميا فى فبراير الماضي.

أعلن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات سابقة، أن عائدات قناة السويس فى فبراير الماضى بلغت بالدولار 458.2 مليون دولار، مقابل 433.9 مليون دولار خلال شهر فبراير من العام الماضي، بفارق 24.3 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها %5.6.

خط «كوسكو» يخسر مليون حاوية مكافئة خلال فبراير الماضى

أكد تقرير صادرمن الخط الملاحى كوسكو الصينى أن حركة شحن الحاويات خلال فبراير شهدت تراجعا كبيرا، وسجل كوسكو خلال فبراير الماضى شحن 14.5 مليون حاوية، بتراجع %12.2 مقارنة بشهر فبراير 2019، الذى سجل شحن 15.5 مليون حاوية مكافئة بفارق مليون حاوية.