هبوط أسواق المال الصينية وسط احتجاجات ضد قيود «كورونا»

افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الصين وعملتها، اليوم الإثنين على هبوط حاد، حيث أدت الاحتجاجات واسعة النطاق ضد قيود كورونا الصارمة في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى تزايد مخاوف المستثمرين، وفقا لشبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وانخفض مؤشر هونج كونج “هانج سنج” بنسبة 4.2% في التعاملات المبكرة. وقد قلص منذ ذلك الحين بعض الخسائر وتم تداوله في آخر مرة على انخفاض بنسبة 2%.

وخسر مؤشر هانج سنج، وهو مؤشر رئيسي يتتبع أداء شركات البر الرئيسي الصيني المدرجة في هونج كونج، 2%.

كما هبط مؤشر شنغهاي في البر الرئيسي الصيني لفترة وجيزة بنسبة 2.2%، قبل تقليص الخسائر إلى 0.9% أقل من إغلاق يوم الجمعة. وانخفض مؤشر شينزن بنسبة 1.1%.

وانخفض اليوان الصيني، مقابل الدولار الأمريكي صباح يوم الاثنين لفترة وجيزة بنسبة 0.9%. وكان آخر انخفاض بنسبة 0.6% عند 7.206 للدولار.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري لشركة SPI Asset Management، إن سوق العملات قد يكون “المقياس الأبسط” لقياس ما يعتقده المستثمرون المحليون والأجانب.

تعثر الأسواق بعد اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء الصين

يأتي تعثر الأسواق بعد اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء الصين في تحد غير مسبوق ضد سياسة البلاد الصارمة والمكلفة بشكل متزايد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وخفض البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، قبل يوم واحد من بدء الاحتجاجات، كمية السيولة التي يجب أن يحتفظ بها المقرضون كاحتياطي للمرة الثانية هذا العام. تم تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي لمعظم البنوك (RRR) بمقدار 25 نقطة مئوية.

كانت هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي أصيب بالشلل بسبب قيود كوفيد الصارمة وسوق العقارات المتعثر. لكن لا يعتقد المحللون أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير.

قال إنيس من SPI Asset Management إن الاقتصاد الصيني عالق حاليًا في خضم شد الحبل بين ضعف الأساسيات الاقتصادية وزيادة الآمال في إعادة فتح البلاد.

وأضاف: “بالنسبة للمؤسسات الرسمية في الصين، لا توجد مسارات سهلة. فإن تسريع خطط إعادة الفتح مع ارتفاع حالات كوفيد الجديدة أمر غير مرجح”. وتابع أنه “من شأن الاحتجاجات الجماهيرية أن تميل كفة الميزان إلى حد كبير لصالح اقتصاد أضعف ومن المحتمل أن تكون مصحوبة بطفرة هائلة في حالات كوفيد، مما يترك صانعي السياسة في معضلة كبيرة”.

ورأى أنه من المرجح أن تُسعّر الأسهم والعملة الصينية على المدى القريب على أساس “حالة عدم يقين” حول رد فعل بكين على الاحتجاجات المستمرة، كما يتوقع أن يزداد السخط الاجتماعي في الصين خلال الأشهر المقبلة.

ولكنه قال إنه يجب على المدى الطويل أن تكون النتيجة الأكثر واقعية والمحتملة هي “تخفيف أسرع لقيود كوفيد بمجرد أن تنحسر الموجة الحالية”.