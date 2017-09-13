هبوط أسعار الفيلات فى دبى 10 % خلال عام

خالد بدر الدين



هبطت أسعار المنازل التى يسكنها أسرة واحدة فقط والتى تعرف فى دبى باسم الفيلات بأكثر من 10.2 % خلال الـ 12 شهرا الماضية

وأرجعت وكالة بلومبرج هذا التراجع إلى تراجع مماثل في عدد الوظائف ذات الأجور المرتفعة وانخفاض دخول الأفراد بصفة عامة بسبب تجميد العديد من المشروعات لاستمرار هبوط أسعار البترول .



وذكرت وكالة بلومبرج أن اقتصاد إمارة دبى يواجه متاعب بسبب الانخفاض المستمر فى أسعار البترول منذ حوالى 3 سنوات حنى الآن لدرجة أن البنوك و شركات البترول والعقارات و حتى المدارس قامت بتسريح أعداد كبيرة من العاملين لتقليص التكاليف.



وأكد جيس داونز العضو المنتدب بشركة فايدر أدفايزورى المتخصصة فى أسواق العقارات بدبى أن هناك أعداد كبيرة من الفيلات والعمارات لاتج من يسكنها برغم أن إيجارات الفيلات تراجعت بحوالى 4.9 % و كذلك إيجارات الشقق السكنية هبطت بأكثر من 3.4 % خلال ال 12 شهرا الماضية.



واضطر ملاك الفيلات والعمارات الذين رفضوا العام الماضى تأجير وحداتهم السكنية بأسعار منخفضة إلى قبول الواق والبدء فى تأجيرها الآن بعد أن ارتفع معدل الوحدات السكنية الخالية إلى 35 % مع استمرار بعض شركات التطوير العقارى فى إضافة المزيد من العمارات والفيلات التى لا تجد من يسكنها.