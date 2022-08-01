هبوط أسعار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الإثنين

هبطت أسعار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل تداولات أولى جلسات الأسبوع اليوم الإثنين، وافتتاح سوق الأسهم الأمريكية مع تزايد المخاوف بسبب توقعات مستقبلية بركود اقتصادي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم.”

ونزلت العقود الاَجلة لمؤشر داو جونز DOW JONES لتصل إلى 32,774.00 نقطة بنسبة ملحوظة بلغت 0.16% .

كما انخفضت العقود الاَجلة لمؤشر إس أند بي 500 اﻷوسع نطاقا بنسبة 0.24% S&P 500 قبيل افتتاح تداولات الأسهم الأمريكية وسجلت 4,123.75 نقطة.

وأخيرا فقد هبطت أيضا العقود الاَجلة لمؤشر ناسداك التكنولوجي المجمع NASDAQ بنحو 36 نقطة أو بنسبة بلغت حوالي 0.27% قبيل جلسة تداول الأسهم الأمريكية وسجلت نحو 12,936.00 نقطة.

ويتزامن هبوط العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في نفس الوقت الذي يتداول فيه مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، عند مستوى 105.548 بنسب هبوط ملحوظة قدرها 0.27% تقريبا.

وانخفض سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، متراجعًا بشكل خاص مقابل الين الياباني حيث أعاد السوق تقييم مسار التضييق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي.

في تمام الساعة 03:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:15 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2٪ إلى 105.535، بعد انخفاضه إلى 105.490، وهو مستوى لم نشهده منذ 5 يوليو.