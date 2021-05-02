هبوط أسعار الخضروات اليوم الأحد 2-5-2021 الموافق 20 من رمضان في سوق العبور

واصلت اسعار الخضروات الهبوط الحاد اليوم الأحد 2-5-2021 الموافق 20 من رمضان في بورصة سوق العبور، حيث إنهارت اسعار البصل والخيار، وسجل سعر قفص الطماطم من 30إلي 50جنيها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وسرعة نضج المحاصيل وسجل الباذنجان الاسود جنيها واحدا .

وأكد التجار أن سعر البصل المقور 50 قرشا ،و الليمون من 19إلي 20جنيهامع استمرار زيادة الطلب عليه في الثلث الأخير من شهر رمضان ،وسجلت عداية الطماطم 30جنيها في المتوسط .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الكوسة تراوح من 4 إلي 5جنيهات ،وكيلو الطماطم من جنيه وربع إلى 275قرشا،و البطاطس البلدي بين 300 إلى 350قرشا للاصناف البلدية ،والبطاطس الجبلي سجلت 300قرشا، والبطاطس الصعيدي 275قرشا، ورق العنب 10جنيهات والبامية بين 20إلي 22جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي يتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين حسب الجودة ،واصناف رومي الاسماعيلية عالي الجودة 3جنيهات في سوق العبور للبيع بالجملة، الثوم الأحمر من 15إلي 17جنيها،و الفلفل الرومي من جنيهين إلى 4جنيهات والفلفل الحامي جنيه ونصف إلى 2.5جنيه .

أسعار الخضروات الأحد 2مايو 2021

وذكر التجار أن سعر الثوم الأبيض تراوح من 10إلي 12جنيها ،والباذنجان الأسود “العروس” جنيه واحد ،والباذنجان الأبيض تراوح بين جنيهين مقابل جنيهين ونصف ،والباذنجان “الملون ” جنيهين ونصف الجنيه ،والليمون” اضاليا ” من 2 إلى 3جنيهات .

وأشار التجار إلى أن البسلة تراوحت من 3.5إلي 4 والفاصوليا 3جنيهات إلى 6جنيهات ، و الجزر “بعرشه” 90قرشا إلى100قرش للكيلو ، والجزر” بدون عرش” جنيهين ونصف .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن البصل الأبيض والأحمر الجديد تأرجح بين 100قرشا إلي 175قرشا،والبصل الأحمر الخزين جنيهين إلي جنيهين ونصف ،والبصل المقور تراجع إلي نصف جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

والمح التجار إلى أن الفلفل الحامي “اوميجا “سجل جنيهين إلى جنيهين ونصف ، والشطة جنيه ونصف و الفلفل الفلاحي الجديد الرومي 2.5إلي 3.5جنيه ،والقلقاس من 4 إلي 4.5جنيه والخيار تراوح سعره من 3جنيهات إلى 3.5جنيه .

و أضاف التجار إلى أن سعر البطاطا الحلوة استقر من 2.5إلي 3.5جنيه،والفلفل الالوان سجل 19جنيهاوالبطيخ من 6إلي 20جنيه للواحدة،والجوافة 6جنيهات،للكيلو ،والكنتالوب بين 3.5 إلى 4.5 جنيه ،والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 12جنيها والموز 6.5جنيه إلى 8، والفراولة 4.5جنيه .