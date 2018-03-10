هبوط أسعار أسهم لوفتهانزا الألمانية 6 %

خالد بدر الدينهبطت أسعار أسهم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا بحوالى 5.7 % فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع لتسجل أكبر خسارة يومية منذ 4 أسابيع بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض أعداد الركاب خلال شهر فبراير الماضى.وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر داكس لكبرى الشركات الألمانية تراجع بح

خالد بدر الدين

هبطت أسعار أسهم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا بحوالى 5.7 % فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع لتسجل أكبر خسارة يومية منذ 4 أسابيع بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض أعداد الركاب خلال شهر فبراير الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر داكس لكبرى الشركات الألمانية تراجع بحوالى 0.1 % مع انكماش الناتج الصناعي للبلاد فى فبراير الماضى على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي.

وتعرضت أسهم شركات الصلب الأوروبية لخسائر بسبب رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم وانخفضت أسعار أسهم شركات فوست ألبين واوتوكومبو وأرسيلور ميتال بنسب تتراوح بين 0.6 % و 1.5 % بعد الإعلان عن الرسوم الأمريكية.