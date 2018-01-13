هبوط أسعار أسهم فيسبوك 5.5 % فى أكبر خسارة منذ 2016

خالد بدر الدينهبطت أسعار أسهم شركة فيسبوك صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى فى العالم بأكثر من 5.5 % فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع فى بورصة نيويورك فى أكبر خسارة يومية منذ عام 2016 لينزل سعر السهم إلى حوالى 177 دولار.وذكرت وكالة بلومبرج إن ثروة مارك زوكيربيرج الذى شارك فى تأسيس شركة فيسبوك ان

خالد بدر الدين

هبطت أسعار أسهم شركة فيسبوك صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى فى العالم بأكثر من 5.5 % فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع فى بورصة نيويورك فى أكبر خسارة يومية منذ عام 2016 لينزل سعر السهم إلى حوالى 177 دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج إن ثروة مارك زوكيربيرج الذى شارك فى تأسيس شركة فيسبوك انخفضت أمس بحوالى 3.3 مليار دولار فى يوم واحد بعد أن أعلن أن فيس بوك تسعى لتغيير نظام “النيوز فيد” لإبراز المحتوى الخاص بالأسرة والأصدقاء على حساب وسائل الإعلام والشركات وغيرها لتنزل ثروة مارك إلى حوالى 74 مليار دولار ليفقد مركزه كرابع أغنى ملياردير فى العالم.

وجاءت خسارة مارك أمس الجمعة لتقلص معظم مكاسبه التى حققها طوال العام الماضى والتى بلغت حوالى 4.5 مليار دولار بينما ارتفعت ثروات أغنى 500 ملياردير فى العالم بحوالى 192 مليار دولار منذ بداية العام الجديد وحتى الآن فى حين قفزت ثرواتهم بأكثر من تريليون دولار خلال العام الماضى.

وتشير التغييرات الجديدة التى تعتمد على خطة لتعديل شريط الأحداث على الموقع إلى تزايد المخاوف بخصوص احتمالية هبوط عدد ساعات تصفح المستخدمين مع تراجع إيرادات الإعلانات التي تمثل جانبا كبيرا من عوائد شركة فيس بوك.

