هبوط أرضي يقود إلى قضية تنقيب عن الآثار بمنزل في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين متهمين بارتكاب أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار ، داخل العقار محل سكنهما بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

تعود التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا بوجود حفر وتنقيب عن الآثار وحدوث هبوط أرضي بمنزل كائن بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المنزل المشار إليه، اتضح وجود حفرة بأرضية الشقة بالطابق الأرضي.

كما أمكن ضبط القائمين بأعمال الحفر والتنقيب، وهما: مالك المنزل ونجله، وكذا أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنزل سكنهما بمفردهما، مستخدمان الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.