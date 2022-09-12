هبوط أرباح أكبر 4 شركات إعادة تأمين في أوروبا 47% خلال النصف الأول

سجلت أكبر أربع شركات لإعادة التأمين فى أوروبا انخفاضًا بنسبة 47% في صافي الأرباح المجمعة للنصف الأول من عام 2022، بحسب موقع ” جلوبال انشورنس”.

ونشر قسم خدمة المستثمرين فى وكالة موديز Moody’s Investors Service تقريراً عن أكبر أربع شركات إعادة تأمين أوروبية وهى ميونيخ ري ، وسويس ري ، هانوفر ، وسكور.

وقالت موديز إن الشركات سجلت هبوطا بنسبة 47% في صافي الأرباح المجمعة للنصف الأول من عام 2022 ، مما يعكس ارتفاعًا فى المطالبات الخاصة بالكوارث الطبيعية ، وضعف عائدات الاستثمار.

ورغم تجديد وثائق إعادة التأمين بأسعار أعلى بكثير هذا العام ، فإن تضخم المطالبات قد قوض المكاسب جزئياً.

وفي حين أن انخفاض أسعار السندات والأسهم قد أدى إلى انخفاض كبير في حقوق المساهمين المسجلة ، تظل كفاية رأس المال قوية للغاية ، مما يؤكد قدرة المجموعة على استيعاب الصدمات المستقبلية.

وسجلت شركات إعادة التأمين الأربعة أرباحًا صافية مجمعة بلغت 1.9 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 مقارنة مع 3.6 مليار يورو في العام السابق.

وفي حين تباينت العوامل الدافعة للربح حسب الشركة ، كان هناك اتجاهان رئيسيان هما نتائج إعادة التأمين على الممتلكات وضد الخسائر (P&C) ​​، ونتائج الاستثمار المنخفضة نتيجة تقلب الأسواق المالية.

وبحسب التقرير، فإن المطالبات المقدرة المتعلقة بالصراع الروسي الأوكراني معتدلة ، إلا أنها لا تزال عرضة لعدم اليقين.

وترى موديز أن مراجعات الاحتياطيات المقبلة يمكن أن تثير تساؤلات حول ما إذا كانت مستويات الاحتياطيات كافية للتخفيف من تضخم المطالبات مشيرة إلى أن ميزانيات معظم الشركات الخاصة بالخسائر الناجمة عن الكوارث تتعرض لضغوط لبقية العام في أعقاب مطالبات تفوق المستوى المتوسط خلال النصف الأول من العام.