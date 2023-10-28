هبوط أداء شهادة إيداع «التجاري الدولي» و«إي إف جي» ببورصة لندن الأسبوع الماضي (جراف)

هيمن الأداء الهابط على أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” و”إي إف جي القابضة” بتعاملات شهادات الإيداع الدولية ببورصة “لندن” الأسبوع الماضي .

وتراجعت شهادة إيداع “التجاري الدولي”، بنسبة 6.6% وسجلت 1.12 دولار، كما هبط أداء شهادة “إي إف جي” بواقع 16.6% ووصلت 0.5 دولار .

واستقر أداء شهادة شركة “إيديتا للصناعات الغذائية”، عند 2 دولار دون أي تغير .

وتعتبر شهادات إيداع الدولية “GDR’s” أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بالأسواق الخارجية مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك.

وتعتبر شهادة “التجارى الدولي” و “إي إف جي ” هما الأنشط فى سوق “لندن” بدعم من توافر السيولة على الشهادتين، مشيرةً إلى أن العروض والطلبات منخفضة على باقي الشهادات، بسبب عمليات ضعف السيولة عليها خارجيًا.

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودًا جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ ارتفع EGX30 بنحو 7.61% إلى 23262 نقطة، و EGX70 بـ 10.72% إلى 4339 نقطة، و EGX100 بـ 10.64% إلى 6578 نقطة.

وواصلت القيمة السوقية للبورصة المصرية صعودها بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 7.88% إلى 1.589 مليار جنيه مقارنة بـ 1.473 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع بصافي قيمتي 283.2 و 121.2 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافي شراء بـ 405.4 مليون جنيه.

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