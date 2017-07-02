هبط 2% خلال يونيو .. مكاسب الذهب فى النصف الأول

خالد بدر الدين قفزت أسعار الذهب أكثر من 8 % خلال النصف الأول من العام الجارى ليرتفع في التعاملات الفورية إلى 1241.41 دولار للأوقية وفى أسعار العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس إلى 1242.30 دولار للأوقية. وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب تراجعت حوالى 2 % في المعاملات الفورية ليونيو لتسجل أو



خالد بدر الدين

قفزت أسعار الذهب أكثر من 8 % خلال النصف الأول من العام الجارى ليرتفع في التعاملات الفورية إلى 1241.41 دولار للأوقية وفى أسعار العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس إلى 1242.30 دولار للأوقية.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب تراجعت حوالى 2 % في المعاملات الفورية ليونيو لتسجل أول خسارة شهرية هذا العام، دفعت تلميحات مسؤولين ببنوك مركزية بأن مرحلة التوسع الكمي تقترب من نهايتها ليتجه العائد على السندات إلى الارتفاع مما جعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتجه للهبط خلال الشهر الأخير من النصف الأول من هذا العام .

وظهرت تعليقات من مسئولين ببنوك مركزية بينهم رئيس البنك المركزي ماريو دراجي ومحافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني وعدد من كبار صناع السياسات في بنك كندا المركزي في وقت سابق من الأسبوع الماضى تؤكد أن برامج التوسع الكمى التى طبقتها حكومات الدول الكبرى خلال الأزمة المالية العالمية والتى بلغت ذروتها عام 2008 تقترب من نهايتها وأن أسعار الفائدة بدأت تتجه للارتفاع.