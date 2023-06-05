هبة طوجي لـ«كلمة أخيرة»: زوجي يدعمني ومفتاح نجاحي انتقائي لأعمالي (فيديو)

حلت النجمة اللبنانية هبة طوجي الساعات الماضية ضيفا ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة سي بي سي، وذلك عبر تطبيق زوم أون لاين، وذلك في أول لقاء إعلامي لها بمصر بعد غيابها لسنوات قبل إحيائها حفلا غنائيا كبيرا بدار الأوبرا المصرية 16 يونيو الجاري بقيادة المايسترو أسامة رحباني .

وكشفت هبة طوجي عن سبب دعم زوجها عازف البوق اللبناني المقيم في فرنسا إبراهيم معلوف وكونه فناناً يعرف قيمة الفن فقالت “حلم الزواج والأمومة موجود طول العمر، وكنت أنتظر الشخص المناسب، ودعم زوجي لي ليس بسبب مهنته فقط عندما يكون الزوج ناجحاً وواثقاً في نفسه يستطيع مساعدة غيره وزوجته ودعمها”.

وعن إقامتها الحالية في فرنسا أوضحت: “زوجي يقيم في فرنسا منذ مولده لكني لا أتحمل البعد عن لبنان وأقيم ما بين بيروت وباريس وأوقات كثيرة أمضيها في لبنان لأنها بيتي الأول”.

وأضافت أن مفتاح نجاحها في الانتقاء الجيد لأعمالها والمسارح التي تقيم بها حفلات مع دعم الأسرة على مستوى زوجها وأختها وحماتها.

وتابعت قائلة: “الأولاد هم الأولوية في حياتي وأنا امرأة عاملة وطبيعة شغلي تحتم علي السفر وأهم شيء الإنسان يكون قادراً على الانتقاء، وأنا انتقائية في أعمالي وحفلاتي وتنظيم الوقت وإعطاء كل عمل حقه إلى آخره، بالإضافة لدعم زوجي وأختي وحماتي يحملون عني كثيرا من المسؤوليات”.