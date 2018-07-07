هبة طوجي : لست منشغلة بغيري ولا أؤمن بنظرة المؤامرة في حياتي

كنت قلقة من الجمهور المصري و"سلم على مصر" من أنجح أغنياتيحوار– أحمد حمدي قدمت النجمة اللبنانية هبة طوجي، الفترة الماضية، واحدة من أنجح أغنياتها "سلم على مصر" في مسيرتها الفنية، كما وصفتها لنا حيث غنتها لأول مرة باللهجة المصرية وتعاونت فيها مع الشاعر الغنائي نادر عبد الله، والموسيق

كنت قلقة من الجمهور المصري و”سلم على مصر” من أنجح أغنياتي





حوار– أحمد حمدي

قدمت النجمة اللبنانية هبة طوجي، الفترة الماضية، واحدة من أنجح أغنياتها “سلم على مصر” في مسيرتها الفنية، كما وصفتها لنا حيث غنتها لأول مرة باللهجة المصرية وتعاونت فيها مع الشاعر الغنائي نادر عبد الله، والموسيقار الكبير أسامة الرحباني الذي تؤكد أن أعمالها معه فيها تأثر بالمدرسة الرحبانية الراقية في الموسيقى.

“المال” التقت النجمة هبة طوجي أثناء زيارتها الخاطفة لمصر وأجرت معها حديثًا خاصًّا عن أمور كثيرة في حياتها الفنية ورأيها في برامج المواهب، وكشفت الكثير من الكواليس عن تقديمها مسرحية فرنسية عالمية في دول العالم، ورأيها أيضًا في النجومية والعالمية.. إلى نص الحوار.

قالت النجمة اللبنانية هبة طوجي إنها كانت قلقة من لقائها بالجمهور المصري لأول مرة الفترة السابقة في أغنيتها “سلم على مصر”؛ لأن لمصر رهبة كبيرة وهي من أهم العواصم الفنية في العالم العربي.

ولفتت، في حديثها الخاص، لـ”المال”، إلى أنها لا تفضل أن تتوقع نتيجة وردّ فعل الناس عن أعمالها الفنية الجديدة ، بل تحب أن ترى ذلك بعينيها من خلال آراء الناس وتعليقاتهم المختلفة، مشيرة إلى أن أغنيتها الأخيرة “سلم على مصر” تعتبرها من أنجح ما قدمت في مسيرتها الفنية طيلة السنين الماضية.

وتابعت النجمة اللبنانية أنها لا تؤمن بنظرية المؤامرة وأعداء النجاح لأنها لا تشغل بالها بهم وبوجودهم بعد نجاح عمل جديد لها، بالإضافة إلى أنها لا تنزعج من نجاح الآخرين حولها وتحب فقط التفكير في مشوارها الفني وفي النهاية الإنسان الصادق يصل لقلوب الناس بسهولة.

وعن تقديمها المسرحية الفرنسية العالمية المأخوذة عن نص لفيكتور هوجو الأكثر شهرة “نوتردام دو باري” في العديد من مسارح العالم، قالت هبة: هي مسرحية فرنسية والأكثر شهرة عالميًّا وقامت فيها بشخصية “أزميرلدا” ولم تكن تتخيل أن تغني في بلاد كثيرة منها، فالحضور هم أبناء البلاد روسيا وتايوان، وهذا هو الانتشار عالميًّا في رأيها وتتذكر منذ فترة قدمتها على مسرح الكريميلين بروسيا وجنيف وبلجيكا وباريس لعدة أشهر أيضًا.

وأكدت أن من أهم الصعوبات التي واجهتها في هذا العمل المسرحي تحملها السفر لبلاد كثيرة دائمًا والغناء يوميًّا وقيامها بعمل مجهود كبير على المسرح في تقديم الرقصات المختلفة، وذلك كله يكون “لايف”، وفي نفس الوقت كانت تعطي عملها في الدول العربية حقه وتحاول جاهدة عمل هذا التوازن؛ حتى لايطغى جانب على الآخر، وما يجعلها تتحمل هذا المجهود الشاق تعلقها وحبها الشديد لما تفعله وتقدمه للجمهور.

وكشفت هبة في حوارها أن النجومية لا يمكن أن يحققها الفنان مهما كان موهوبًا لو لم يكن يملك هوية خاصة به، لذلك فهي غير منشغلة بأن تكون أعمالها ضد تيار السوق المعتاد في الغناء، لافتة إلى أنها متاثرة بالمدرسة الرحبانية في تعاونها مع الموسيقار اسامة الرحباني السنين الماضية وكثير من الفنانين متاثرين بها مع محاولة مزجها بالموسيقى العصرية الحديثة.

ونوهت بأنها حصدت الفترة الماضية أصداء تتر مسلسل “طريق” الذي قدمته للنجمين السوري عابد فهد واللبنانية نادين نجيم، والعمل كان متكامل العناصر وشركة الإنتاج صادق الصباح مميزة في أعمالها دائمًا، مشيرة إلى أنها لم تفكر في المشاركة فيه كممثلة رغم تقديمها ذلك على المسارح العربية والعالمية لأنها أرادت أن تعطيهم الفرصة لتقديم هذا العمل بمفردهم.

وعن رأيها في برامج المواهب خاصة أنها شاركت فيها بإحدى النسخ العالمية منها، قالت: البرامج حلت محل شركات الإنتاج السنين السابقة للتعريف بالمواهب وذلك يعتبر أمرًا إيجابيًّا لكن الأمر السلبي فيها أن هذه المواهب لا تجد فرصة كافية ودعمًا للاستمرارية بعد انتهاء البرنامج، بالإضافة إلى أن الموهبة لو لم تكن محظوظة لن تستطيع الظهور بقوة للناس.

وقالت إن المواهب بدل أن تأخذ وقتًا طويلًا في انتشارها بالوطن العربي تستطيع فعل ذلك من خلال الظهور في حلقتين فقط ببرامج المواهب التي أصبحت موجودة بكثافة على الساحة الفنية في الوطن العربي مثل ذا فويس وآراب أيدول وغيرهما.