هبة طوجي تصل القاهرة استعدادا لحفل غنائي نهاية الشهر

30 ابريلوصلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي في أول زيارة لها لمصر استعدادا لإقامة الحفل الأول لها بالقاهرة يوم 30 أبريل بحضور كثيف من جمهورها. وحضرت هبة طوجي لمطار القاهرة في تمام الساعة التاسعة صباحا بصحبة الموسيقار أسامة الرحباني وكان في استقبالها بالمطار كل من محمود يوسف صاحب شركة

30 ابريل

وصلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي في أول زيارة لها لمصر استعدادا لإقامة الحفل الأول لها بالقاهرة يوم 30 أبريل بحضور كثيف من جمهورها.

وحضرت هبة طوجي لمطار القاهرة في تمام الساعة التاسعة صباحا بصحبة الموسيقار أسامة الرحباني وكان في استقبالها بالمطار كل من محمود يوسف صاحب شركة صوت ميوزك المنظمة للحفل وأحمد يسري ومحمد أبو رحاب صاحبا شركة جلوبال الراعي السياحي للحفل والمسؤولة عن تحركاتها بمصر

وتم تجهيز جدول تحركات لها خلال فترة أقامتها لزيارة أهم المعالم السياحية بمصر.

وتوجهت هبة طوجي من المطار لفندق أقامتها بوسط القاهرة وكان في استقبالها المايسترو الدكتور هاني حسن وعدد من طاقم ادارة الفندق للترحيب بها , كما طلبت منهم السماح لها بتصوير القاهرة من اعلى مكان بالفندق لتوثيق الزيارة الاولى لها لمصر وقامت بنشر عدة فيديوهات على حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

وحققت أغنيتها الجديدة سلم على مصر نجاحا كبيرا واثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل.