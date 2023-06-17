هبة طوجي تحيي حفلاً كبيرًا بالأوبرا المصرية بمشاركة أسامة رحباني (صور)

أحيت النجمة اللبنانية هبة طوجي الساعات الأخيرة ، حفلا غنائيا كبيرا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بقيادة الموسيقار اللبناني القدير أسامة رحباني بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وقدمت هبة طوجي في الحفل أغيناتها التي قدمتها السنين الماضية ألحان أسامة رحباني ، وقام بتوزيعها المايسترو أحمد عويضة، منها أغنية “حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي، ضلك حدي، خلاص، حبيبي خلاص، قولي حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لا بداية ولا نهاية، أول ما شوفته، زمان، بلد التناقض” إلى جانب أحدث أعمالها بعنوان “سلم على مصر”.

وأهدت طوجي الأغنية الأخيرة لمصر وشعبها، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة، منها “طلعت يا محلا نورها، حنا السكران وسهر الليالى، ولو نبقى سوا” باللغة الفرنسية والتى تفاعل معها الحضور.

وأعربت هبة طوجي للجمهور عن سعادتها الكبيرة بالعودة للغناء بمصر بعد غيابها لسنوات عنها واصفة أنها فخورة بالوقوف على مسرح الأوبرا المصرية الكبير، وكانت تعتبره أحد أحلامها، موجهة الشكر لدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية ، وكل شخص ساهم في ظهور الحفل بصورة مميزة للجمهور.