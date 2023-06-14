هبة طوجي تجري بروفاتها الأولى لحفلها الغنائي في الأوبرا (صور)

أجرت مساء اليوم النجمة اللبنانية هبة طوجي بروفات أولى بدار الأوبرا المصرية بقيادة الموسيقار اللبناني القدير أسامة رحباني وبقيادة مايسترو سيمفوني أوركسترا أحمد عويضة ، وذلك استعداد لاحياء هبة طوجي حفلا غنائيا الجمعة 16 يونيو الجاري بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بعد غيابها لسنوات عن مصر .

وستقدم هبة طوجي في الحفل أغنيات متنوعة تتميز باللهجة اللبنانية والمصرية والروح الشرقية الأصيلة ، والتي تعاونت فيها مع الموسيقار أسامة رحباني ، منها أغنيات سلم على مصر ، ياحبيبي خليك حدي ، لو نبقى سوا ، حبيبي خلال وغيرها .

حيث يأتي هذا الحفل لطوجي بعد غيابها لسنوات عن مصر ، ويشهد اهتماما كبيرا من الاعلام المصري .