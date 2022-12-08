هبة صالح : 16252 ساعة تدريبية قدمتها مراكز «كريتيفا» لخريجي الهندسة والعلوم في أسوان

عقدت دكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات لقاءا مع طلبة وأعضاء هيئة التدريس مراكز إبداع مصر الرقمية بمحافظة أسوان.

وعبر المشاركين في اللقاء من الطلبة والخريجين وبمشاركة ذويهم من الأهالي عن الامتنان لما يقدمه المعهد من خدمات تدريبية ساهمت في تطوير المهارات الرقمية لهم ، الأمر الذي يدعم رحلتهم في الحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكانياتهم.

واستهل اللقاء بعرض رسالة المركز وخدماته المختلفة من تدريب صيفي لطلاب الجامعات والمدارس، والتدريب المكثف لخريجي الجامعات لإعداد سفراء التكنولوجيا من أعضاء هيئة التدريس وخدمات دعم العمل الحر.

وقالت صالح ، إن التدريب الذي قدمته مراكز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” بمحافظة أسوان أسفر عن أكثر من 16252 ساعة تدريبية على مدار 30 شهر منذ إنشاء المركز من مختلف خريجي كليات الهندسة والعلوم.

وأضافت ان الكليات النظرية استفادت من الخدمات التدريبية التي تقدمها مراكز إبداع مصر الرقمية بأسوان وذلك في عدد من تخصصات تكنولوجيا المعلومات مثل تطوير تطبيقات المحمول وتطوير تطبيقات الويب وأمن المعلومات والدوائر الالكترونية المتكاملة وتطوير واجهات التطبيقات”.

ويعتبر مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” مُبادرة إبداعية مُقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.وتعد مراكز إبداع مصر الرقمية حل مُبتكر للتصدي للأسباب الجذرية وراء البطالة لدى الشباب وذلك من خلال أساليب عملية وطرق واقعية تدمج الخدمات الحيوية المختلفة الخاصة بنمو الأعمال في مكان واحد.مراكز الإبداع الرقمية داخل الجامعات لديها إمكانات كبيرة تدعم وتساعد الطلاب والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الناشئة ليصبحوا عناصر فاعلة ورئيسية من شأنها تحقيق التحول الرقمي في شتى قطاعات الصناعة.