هبة صالح: معهد تكنولوجيا المعلومات يضم 30 تخصصا.. والعلاقة مع الشركات تعاون بناء

قالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إن المعهد يضم ٣٠ أكاديمية تعليمية متخصصة بجميع المجالات التكنولوجية مثل تصميم الألعاب الإلكترونية وأفلام الرسوم المتحركة والمحتوي الإلكتروني.

وأوضحت صالح علي هامش اللقاء السنوي للمعهد الذي عقدته اليوم الأحد، أن ITI قام خلال المرحلة الماضية بافتتاح أكثر من ١١ فرعا جديدا للمعهد بجميع المحافظات ، وتعتزم افتتاح فرع في العاصمة الإدارية الجديدة قريبا، بالإضافة إلى التوسع في عدة مدن جديدة منها الفيوم وبني سويف والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء.

ولفتت إلى أن مختلف تخصصات طلاب الجامعات يمكنهم الاستفادة من منح ومناهج المعهد , مبينة أن خريجي المعهد من كليات الهندسة والحاسبات والألسن والتربية والزراعة والحقوق وغيرها من الكليات مشيرة إلى أن خريجي المعهد لا يقتصر مجالات دراستهم الجامعية على التخصصات التكنولوجية بل قام كثير منهم بتحويل مسار عمل “شيفت كارير”.

وألمحت صالح إلى أن العلاقة التي تربط بين المعهد والشركات هي تعاون بنائي يستهدف تأسيس قواعد المجال العملي للشباب ولا تقتصر على عملية التوظيف فقط، منوهة أن المعهد لديها انتشار جغرافي على مستوى الجمهورية من خلال مراكز التدريب ومراكز الإبداع والتدريب creativa.