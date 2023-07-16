هبة الله موسى مديرا لإصدار الحوادث بقناة السويس للتأمين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على اختيار مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين لهبة الله موسى مديرا لإدارة إصدار تأمينات الحوادث المتنوعة خلفاُ لعصام السيد لبلوغه سن المعاش .

وتمتلك هبة الله موسى خبرة تمتد لأكثر من 15 عاما في قطاع التأمين بدايةً من إدارة الحوادث المتنوعة بشركة رويال للتأمين، كما شغلت بها منصب مدير محفظة برنامج التأمين العالمى، ثم انضمت لقناة السويس للتأمين في عام 2017 بإدارة المخاطر المؤسسية .

و كانت هبة الله موسى تتولى إعداد ملف التصنيف الائتمانى للشركة. وهى عضو بلجنة تأمين الائتمان والضمان بالاتحاد المصري للتأمين و عضو سابق للجنة التأمين المستدام.

وهبة الله موسى حاصلة على ماجستير فى التأمين من جامعة القاهرةودبلوم من معهد التأمين القانوني بلندن، والدبلومة المهنية فى إعادة التأمين من معهد التأمين المصري و شهادة اجتياز برنامج التأمين و إعادة التأمين من Africa Re بالإضافة إلى حضورها مجموعة من الدورات التدريبية و ورش العمل مع كبرى شركات التأمين واعادة التأمين العالمية.