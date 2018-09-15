هبة الصيرفي : تحسن التصنيف الائتماني للبورصة إلى +B

نستهدف زيادة معدل السيولة لسوق السندات لتقليل الفائدة خطة جديدة بالبورصة لتسويق السوق المصرفية من خلال البيع المكشوفمعتز محمود ومها يونسقالت رئيس قسم الإفصاح وحوكمة الشركات بالبورصة المصرية هبة الصيرفي، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست على البورصة من خلال تحسن معدل التصنيف الا

نستهدف زيادة معدل السيولة لسوق السندات لتقليل الفائدة

خطة جديدة بالبورصة لتسويق السوق المصرفية من خلال البيع المكشوف





معتز محمود ومها يونس

قالت رئيس قسم الإفصاح وحوكمة الشركات بالبورصة المصرية هبة الصيرفي، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست على البورصة من خلال تحسن معدل التصنيف الائتماني لديها ليصل عالميًّا لمعدل +B، موضحة أن ذلك المعدل هو مرآة الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.

وأضافت رئيس قسم الإفصاح بالبورصة المصرية، خلال مشاركتها بملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السادسة، المنعقد الآن، أن البورصة تعمل حاليًّا على مشروع مهم يستهدف زيادة معدل السيولة لسوق السندات؛ وصولًا لتقليل الفائدة التي تتكبدها الحكومة المصرية، من خلال سوق ثانوية ذات شفافية مما يؤدي بدوره إلى تقليل خدمة الدَّين وتطوير القطاعات على جميع المستويات بالدولة.

على صعيد متصل لفتت “الصيرفي” إلى أن إجمالي التداول اليومي حاليًّا وصل إلى 1.24 مليار جنيه، بعد أن كان معدل التداول خلال أكتوبر 2016 يصل إلى 0.57 مليون جنيه.

ووفقًا لـ”الصيرفي” فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدّى إلى استقبال 8 طروحات أولية في البورصة المصرية، وفقًا للمناخ المهيئ لقطاع الأعمال العام، خلال عام 2017، لشركات تخطّت المليار جنيه، أبرزها “إعمار، و أوراسكوم”، والتي احتاجت بدورها لسوق نشطة وكفء وبضاعة جيدة، فضلًا عن مجال الاستثمار المناسب.

أما عن دور الشركات الأجنبية ضمن طروحات وتغطية البورصة المصرية، فقالت “الصيرفي” إنه خلال عام 2017 كانت هناك طروحات بنسبة 64% التي تم تغطيتها من قِبل الشركات الأجنبية.