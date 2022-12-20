هبة السويدي: بدء تعيين الكوادر وفريق التمريض لمستشفى أهل مصر

قالت الدكتوة هبة السويدي مؤسس مستشفى أهل مصر مصر لعلاج الحروق، إنه تم البدء في تعيين الكوادر وفريق التمريض لمستشفى أهل مصر تمهيدًا للافتتاح قريبًا.

وأكدت العمل في مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان لتدريب فريق التمريض على التعامل مع حالات الحروق ورعايتها، مع التركيز على الإسعافات الأولية، إذ أن فترة إنقاذ مصابي الحروق هي فقط 6 ساعات.

كما وجهت الدكتورة هبة السويدي الشكر إلى القيادة الإماراتية وإلى مسؤولي اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري، مؤكدة أن الحدث الكبير يحمل رسالة إنسانية نبيلة تتعلق بدعم الخير والنماء والعطاء، وقالت إن ماراثون زايد بعيداً عن الجانب الرياضي فكرة لن تموت، وستبقى عنواناً لما يجب أن يكون عليه الإنسان من التفكير في الخير، واتخاذ كل السبل لدعم المحتاجين دون الاقتصار على الجوانب المادية فقط.

جاء ذلك خلال عقد مؤسسة أهل مصر للتنمية، اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق، للإعلان عن ماراثون زايد الخيري الذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح المستشفى.

وأبدت السويدي سعادتها البالغة بالتعاون مع الجانب الإماراتي واللجنة المنظمة، متمنية أن يستمر التعاون في مجالات أخرى، وأن يتجدد في الأعوام المقبلة، خصوصاً في ظل عمق وقوة ومتانة وترابط العلاقات بين مصر والإمارات.

وأضافت السويدي، أن للماراثون دائماً دور مؤثر وفعال في تقديم العون للقضايا الصحية المختلفة و إختيار قضية الحروق و تخصيص عائدات الماراثون لصالح المستشفى في هذه النسخة، يؤكد على الدور الفعال لماراثون زايد الخيري كمشروع خيري يساهم في دعم القضايا المجتمعية لعدد من الدول، ويوجه رسالة الى كافة الجهات والهيئات لمساندة قضية الحروق، خاصة وأن هذه النسخة من الماراثون تتزامن مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى في فبراير2023، حيث أن ماراثون زايد الخيري واحد من أكبر السباقات الرياضية، التي تحظى باهتمام الأوسط المختلفة في العديد من الدول المجاورة والشقيقة مما يحقق استفادة لقضية الحروق.