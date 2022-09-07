«هاي تيك» للبذور تدشن مركزا جديدا للإنتاج وتسويق أصنافها في كينيا

اتجهت شركة «مصر هاى تك» الدولية للبذور، لاقتحام السوق الأفريقية لأول مرة، عبر تدشين مركز لها فى دولة كينيا لإنتاج وتسويق بذور الذرة الصفراء والبيضاء وغيرها من الأصناف، ليكون نواة لتسويق منتجاتها فى جميع قارة أفريقيا.

أكد المهندس شريف المنشد، مدير قطاع التسويق وتطوير المبيعات والدعم الفنى بالشركة، أنه من المستهدف تصدير 2000 طن من البذور سنويا من المركز الجديد خلال 5 سنوات من أنواع الذرة.

وأوضح المنشد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، انه سيتم خلال العام المقبل تصدير كميات مبدئية من خلال المنفذ الأفريقى تصل إلى 300 طن، فضلا عن حوالى 300 طن أخرى من تقاوى وهجن الذرة المعتمدة لعدة دول عربية وإفريقية، مثل العراق والجزائر والأردن خلال العام الجارى.

وأوضح المنشد أن أزمة التضخم فى الاتحاد الأوروبى لها تأثير محدود على السوق الزراعية المصرية، لاسيما أنه يتم استيراد كميات كبيرة من البذور للخضر من اليابان وتايلاند وفيتنام والصين وغيرها من المناشئ، وفيما يتعلق بالأسمدة والمبيدات يتم أيضا استيراد كميات أكبر من الصين والهند وغيرهما، وبالتالى تعتبر مصر فى مأمن إلى حد ما من تقلبات ما بعد أزمة التضخم.

يذكر أن شركة «مصر هاى تك» للبذور تأسست فى عام 1993، وتهتم بالمحاصيل الأساسية ذات الأهمية الاقتصادية مثل الذرة الصفراء والبيضاء والذرة الرفيعة والأعلاف الصيفية الخضراء، وذلك لأهميتها الغذائية والاقتصادية والتى تتمشى مع سياسة الدولة فى تحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية، بالإضافة إلى بذور الخضر عالية الإنتاجية والجودة.

وأكد المنشد أن «مصر هاى تك» لديها مركز أبحاث بمساحة 50 فدانا فى محافظة الجيزة، وهو مجهز بأحدث المعامل وأنظمة الرى وجميع التقنيات الحديثة، كما تمتلك مركزا آخر بمساحة 20 فدانا فى محافظة أسيوط، ويعمل بهما العديد من الخبراء.

وأضاف أن الشركة لديها محطة إعداد وغربلة للتقاوى بمدينة السادات على مساحة 44000 متر مربع مجهزة بأحدث المعدات والآلات، وبها المخازن الرئيسية ذات المواصفات القياسية، بالإضافة إلى أكبر مساحة تخزينية مبردة فى الوطن العربى لحفظ التقاوى وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد المنشد أنه يتم توفير تقاوى الذرة الرفيعة «سورجم» والأعلاف الصيفية الخضراء و«سورجم» الذرة الرفيعة عالية الإنتاج، وكذلك تقديم خدمات الدعم الفنى على مدار الموسم الزراعى لتوفير أفضل الحلول والإرشادات وضمان زيادة الإنتاجية وتحقيق أعلى ربحية.