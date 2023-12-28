هاينان الصينية للطيران: نغطي 1900 وجهة ونمتلك 260 طائرة من مختلف الطرازات

قال كونغ دومينغ المديرالتجاري لشركة الخطوط الجوية “هاينان الصينية”، إن الشركة حققت أداءً إيجابيًا خلال فترة زمنية قصيرة وتعد من أسرع خطوط الطيران نموًا في الصين.

وأضاف خلال فعاليات حفل الإعلان عن إطلاق أولي رحلات الشركة على خط طيران مباشر بين القاهرة _ شينزين بالصين اعتبارًا من 21 يناير المقبل، أن الشركة تغطي نحو 1900 وجهة داخلية وخارجية في مناطق أسيا، أمريكا الشمالية والجنوبية، أفريقيا وأوروبا، متابعا أنها تمتلك فروع في 24 مدينة صينية.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف تشغيل 3 رحلات أسبوعياً بين المطارات الصينية والمصرية بهدف التمكن من استيعاب نمو حركة الركاب بين الجانبين.

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل طائرات على رحلات القاهرة بسعة 292 راكب بهدف التمكن من نقل أكبر عدد من الركاب بين الجانبين خلال الرحلة الواحدة، منوها بأن الشركة اختارت مصر كأول دولة فى أفريقيا بشأن تشغيل رحلات طيران مباشرة لها من الصين.

وذكر أن مطار شينزين نقل 600 مليون مسافر حتى الان ونحو 17 مليون طن بضائع، مشيرا إلى أن الشركة الصينية تعمل على تشغيل خطوط طيران إلى 20 دولة على مستوي على العالم أبرزهم إلى كندا وأيطاليا.

يشار إلى أن هاينان الصينية تضم 11 شركة تعمل بعدد من المجالات، وتضم 260 طائرة من طرازات مختلفة، فيما تملك المجموعة أكثر من 600 طائرة.

جاء ذلك بحضور سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة N S A S للسياحة والطيران، واللواء أحمد حمدي مدير عام الشركة، وممثلي هيئة تنشيط السياحة.