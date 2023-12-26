«هاينان الصينية» تعتزم تشغيل خط طيران مباشر إلى مصر الشهر المقبل

قال كونغ دومينغ، المدير التجاري لشركة هاينان الصينية، إنه من المقرر تشغيل 3 رحلات أسبوعياً بين المطارات الصينية والمصرية، بهدف التمكن من استيعاب نمو حركة الركاب بين الجانبين.

وأضاف أنه سيتم تشغيل الرحلات على طائرات سعة 292 راكبا، بهدف التمكن من نقل أكبر عدد من الركاب بين الجانبين خلال الرحلة الواحدة.

وأكد أن الشركة اختارت مصر كأول دولة فى أفريقيا بشأن تشغيل رحلات طيران مباشرة لها من الصين، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تشغيل خطوط طيران بعد ذلك إلى الإمارات ودول الخليج .

وأشار إلى الشركة الصينية تعمل على تشغيل خطوط طيران إلى 20 دولة على مستوي على العالم ، أبرزهم إلى كندا وإيطاليا.

وقال سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة N S A S للطيران والسياحة، إن الشركة تمكنت من التعاقد مع الشركة الصينية بشأن العمل وكيل لها بداخل السوق المحلي.

وأضاف أن المجموعة تستهدف جذب الوفود السياحية من الصين فى ظل جاذبية السوق المصري الذي يتمتع بعدد من المواقع الأثرية والسياحية.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف التركيز على اسواق شرق أسيا مثل الصين الذي تمتلك عدد ضخم من الركاب الراغبة فى زيارة مصر.

يشار إلى أن هاينان الصينية تضم 11 شركة تعمل بعدد من المجالات، وتضم 260 طائرة من طرازات متنوعة وهي أكبر شركة طيران خاصة، ورابع أكبر شركة من حيث الأسطول في الصين، وتقدم خدمات منتظمة لوجهات محلية ودولية.